España abrirá el Mundial con Fiyi, jugará en Melbourne con Argentina y cerrará con Canadá

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- España disputará contra Fiyi su primer partido de la fase de grupos del Mundial de rubgy de 2027 que se celebrará en Australia, luego se enfrentará contra Argentina, el rival más duro, en Melbourne, y cerrará la fase de grupos contra Canadá.

World Rugby dio a conocer este martes en su web el calendario de la Copa del Mundo que tendrá lugar del 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2027 con la participación de 24 selecciones en siete sedes y en la que España está enclavada en el grupo C.

Los de Pablo Bouza abrirán su participación ante Fiyi, la selección número ocho del ránking mundial, en Newcastle, en la costa este de Australia, al norte de Sidney, el lunes 4 de octubre (14.15 horas)

El Newcastle Stadium, con capacidad para 30.000 espectadores, será el recinto del partido inaugural de España, al que seguirá el de Argentina, sexta del mundo, el 10 de octubre (15.15 horas) en el estadio Dockalnds de Melbourne, a 835 kilómetros de distancia de la primera sede.

El recinto de Melbourne, con 53.000 espectadores, es el único totalmente cubierto del torneo y permanecerá cerrado durante todos los seis encuentros que se disputen de la primera fase y dos de octavos de final.

Los Leones completarán la fase de grupos ante Canadá el sábado 16 de octubre (20.15 horas) en el estadio de North Queensland, de 25.000 espectadores y situado en la ciudad de Townsville, a 2.480 kilómetros de Melbourne, en el norte del país.

La selección canadiense, número 25 del ránking, es, a priori, la más débil del grupo, puesto que España está en el puesto 15 de la clasificación.

La de 2027 será la segunda participación mundialista del combinado español tras su debut en 1999, un torneo en el que disputaron tres partidos sin victorias y sin llegar a marcar un solo ensayo.

El partido inaugural del Mundial lo jugarán la selección anfitriona y Hong Kong en Perth el 1 de octubre y la final será el 13 de noviembre en Sidney en el Estadio de Australia, sede también de las dos semifinales y de dos partidos de cuartos de final.

Sudáfrica, la número uno del ránking, es la actual campeona del mundo, después de vencer a Nueva Zelanda en el campeonato celebrado en Francia en 2023. EFE