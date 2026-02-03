Espana agencias

ELA, LAB y CGT acusan a la dirección de VW de "presionar y coaccionar" a la Inspección

Guardar

Pamplona, 3 feb (EFECOM).- Las secciones sindicales de ELA, LAB y CGT han acusado este martes a la dirección de Volkswagen Navarra y a los sindicatos UGT y CCOO de intentar "presionar y coaccionar" a la Inspección de Trabajo tras su reciente resolución para que se hagan contratos indefinidos a 93 eventuales.

Representantes de estos sindicatos han afirmado, en una conferencia de prensa celebrada ante la entrada a la fábrica, que el plazo dado por Inspección de Trabajo terminó el pasado viernes y han subrayado que este organismo ha comunicado que, si Volkswagen no actúa, podría hacer esos contratos de oficio.

Los sindicalistas Íñigo Perñalver (ELA), Raúl Portillo (LAB) y Óscar Añorbe (CGT) han leído un comunicado conjunto en el que han destacado que esos requerimientos de Inspección de Trabajo, "aunque ajustados a derecho, son contrarios a la política empresarial de la multinacional, la cual acostumbra a saltarse todo tipo de leyes y normativas sin recibir represalias por ello".

Al respecto, han indicado que el pasado 20 de enero solicitaron una reunión de urgencia del comité de empresa para tratar la situación creada "ante las amenazas de la empresa" -que no descarta un ERE si tiene que hacer esos contratos-, convocar asambleas generales en la fábrica para informar a la plantilla y tomar las decisiones necesarias "que hiciesen que la empresa recapacitase y las retirase".

Sin embargo, han agregado, esa reunión del comité todavía no se ha producido, "suponiendo de facto el bloqueo y anulación del mismo, máximo organismo de representación de la plantilla", afirman los sindicatos.

Desde ELA, LAB y CGT han lamentado que la dirección, "con el incondicional apoyo de UGT y CCOO, lejos de acatar las resoluciones, busquen amedrentar a la plantilla con amenazas de futuros EREs, cuya única justificación sería tener que cumplir con la ley haciendo fijos a unas decenas de trabajadores y trabajadoras porque no entrarían dentro de sus planes empresariales cuando, en paralelo, están negociando la contratación de hasta 400 trabajadores eventuales".

Por todo ello, "tanto el no cumplimiento de la legislación vigente como la gestión llevada a cabo una vez descubierto", han exigido que "se depuren responsabilidades en el seno de la dirección". EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae

La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido