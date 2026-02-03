ELA, LAB y CGT acusan a la dirección de VW de "presionar y coaccionar" a la Inspección

Pamplona, 3 feb (EFECOM).- Las secciones sindicales de ELA, LAB y CGT han acusado este martes a la dirección de Volkswagen Navarra y a los sindicatos UGT y CCOO de intentar "presionar y coaccionar" a la Inspección de Trabajo tras su reciente resolución para que se hagan contratos indefinidos a 93 eventuales.

Representantes de estos sindicatos han afirmado, en una conferencia de prensa celebrada ante la entrada a la fábrica, que el plazo dado por Inspección de Trabajo terminó el pasado viernes y han subrayado que este organismo ha comunicado que, si Volkswagen no actúa, podría hacer esos contratos de oficio.

Los sindicalistas Íñigo Perñalver (ELA), Raúl Portillo (LAB) y Óscar Añorbe (CGT) han leído un comunicado conjunto en el que han destacado que esos requerimientos de Inspección de Trabajo, "aunque ajustados a derecho, son contrarios a la política empresarial de la multinacional, la cual acostumbra a saltarse todo tipo de leyes y normativas sin recibir represalias por ello".

Al respecto, han indicado que el pasado 20 de enero solicitaron una reunión de urgencia del comité de empresa para tratar la situación creada "ante las amenazas de la empresa" -que no descarta un ERE si tiene que hacer esos contratos-, convocar asambleas generales en la fábrica para informar a la plantilla y tomar las decisiones necesarias "que hiciesen que la empresa recapacitase y las retirase".

Sin embargo, han agregado, esa reunión del comité todavía no se ha producido, "suponiendo de facto el bloqueo y anulación del mismo, máximo organismo de representación de la plantilla", afirman los sindicatos.

Desde ELA, LAB y CGT han lamentado que la dirección, "con el incondicional apoyo de UGT y CCOO, lejos de acatar las resoluciones, busquen amedrentar a la plantilla con amenazas de futuros EREs, cuya única justificación sería tener que cumplir con la ley haciendo fijos a unas decenas de trabajadores y trabajadoras porque no entrarían dentro de sus planes empresariales cuando, en paralelo, están negociando la contratación de hasta 400 trabajadores eventuales".

Por todo ello, "tanto el no cumplimiento de la legislación vigente como la gestión llevada a cabo una vez descubierto", han exigido que "se depuren responsabilidades en el seno de la dirección". EFECOM

(foto)