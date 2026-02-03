Espana agencias

El World Tour se estrena en los UAE con Reusser, del Movistar, entre las favoritas

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- La cuarta edición del Tour de los UAE estrena la temporada femenina del WorldTour desde este jueves hasta el domingo con 4 etapas, la última con final en alto, donde la suiza del Movistar Marlen Reusser aspira a lograr la victoria.

El recorrido de la presente edición ofrece 3 etapas llanas y una con final en alto en Jebel Hafeet. La italiana Elisa Longo Borghini (UAE) defenderá el titulo logrado en 2025, y, al jugar "en casa", parte como favorita, aunque tendrá rivales de mucha entidad.

El Movistar se presenta con altas expectativas, con la suiza Reusser como jefa de filas de un equipo que completan Arlenis Sierra, Francesca Barale, Floortje Mackaij, Carys Lloyd y Aude Biannic.

El UAE confía en Longo Borghini y Silvia Persico para retener el título en el equipo, pero la participación permite abrir el pronostico a otras corredoras como Lorena Wiebes (SD Worx) o el duo del Canyon compuesto por la polaca Niewiadoma y la italiana Consonni.

El Tour de los UAE parte de Al Mirfa, en la costa del Golfo Pérsico, y atraviesa el desierto para llegar a Madinat Zayed. La siguiente etapa trascurre en Dubai y pasará por los lugares más emblemáticos. Otra jornada clara para el esprint.

La tercera etapa, en Abu Dabi, se dirigirá hacia la isla Saadiyat y Yas Marina, pasará por Khalifa City, regresará a Abu Dabi y cruzará las islas Al Reem y Al Maryah. El final estará en el rompeolas de Abu Dabi.

El domingo se disputa la habitual etapa de montaña del UAE Tour. Casi todo el recorrido es llano, pero al final llega a Green Mubazzarah, donde comienza la subida final a Jebel Hafeet, que, con sus 10 km de longitud, será el veredicto final de la carrera. Las pendientes rondan principalmente el 8-9%, con un máximo del 11% a 3 km de meta.

.- Las etapas:

Día Etapa Recorrido Kms

5 1a Al Mirfa-Madinat Zayed 111

6 2a Dubai-Hamdan Bin Mohamed Smart University 145

7 3a Abu Dhabi-Abu Dhabi 121

8 4a Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium -Jebel Hafeet 156

.- Últimas vencedoras:

. 2025: Elisa Longo Borghini (ITA)

. 2024: Lotte Kopecky (BEL)

. 2023: Elisa Longo Borghini (ITA). EFE

