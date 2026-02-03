El Villarreal cierra un inusual mercado de invierno muy activo, con 2 altas y 3 bajas

Vila-real (Castellón), 3 ene (EFE).- El Villarreal ha cerrado un mercado de invierno bastante activo para lo que suele ser habitual en el club castellonense, ya que se han concretado un total de cinco operaciones, con tres salidas y dos fichajes.

Las marchas del israelí Manor Solomon, Adrià Altimira e Ilias Akhomach, suponen ya un movimiento en el capítulo de salidas más alto de lo habitual en este mercado; mientras que en el capítulo de llegadas, el club ha incorporado al extremo Alfon González y al lateral estadounidense Álex Freeman.

La salida de los extremos Salomon, con el que se rompió su cesión, y del marroquí Akhomach, cedido al Rayo Vallecano, provocó que el club tuviera que reforzarse en la banda izquierda y decidiera acometer la llegada de Alfon, cedido por el Sevilla; mientras que Altimira se desvinculó del club para fichar por el Deportivo de la Coruñas.

La lesión de gravedad del internacional argentino Juan Foyth obligó al Villarreal a mover ficha para reforzar la línea defensiva, lo que les hizo incorporar a uno de los fichajes previstos para este próximo mercado de verano.

El club decidió pagar los 3,2 millones que costaba la incorporación del joven norteamericano Alex Freeman, reforzando así su lateral derecho, lo que permite que Pau Navarro o Santi Mouriño puedan abandonar la banda y ocupar una posición en el centro de la defensa. EFE

