Espana agencias

El Villarreal cierra un inusual mercado de invierno muy activo, con 2 altas y 3 bajas

Guardar

Vila-real (Castellón), 3 ene (EFE).- El Villarreal ha cerrado un mercado de invierno bastante activo para lo que suele ser habitual en el club castellonense, ya que se han concretado un total de cinco operaciones, con tres salidas y dos fichajes.

Las marchas del israelí Manor Solomon, Adrià Altimira e Ilias Akhomach, suponen ya un movimiento en el capítulo de salidas más alto de lo habitual en este mercado; mientras que en el capítulo de llegadas, el club ha incorporado al extremo Alfon González y al lateral estadounidense Álex Freeman.

La salida de los extremos Salomon, con el que se rompió su cesión, y del marroquí Akhomach, cedido al Rayo Vallecano, provocó que el club tuviera que reforzarse en la banda izquierda y decidiera acometer la llegada de Alfon, cedido por el Sevilla; mientras que Altimira se desvinculó del club para fichar por el Deportivo de la Coruñas.

La lesión de gravedad del internacional argentino Juan Foyth obligó al Villarreal a mover ficha para reforzar la línea defensiva, lo que les hizo incorporar a uno de los fichajes previstos para este próximo mercado de verano.

El club decidió pagar los 3,2 millones que costaba la incorporación del joven norteamericano Alex Freeman, reforzando así su lateral derecho, lo que permite que Pau Navarro o Santi Mouriño puedan abandonar la banda y ocupar una posición en el centro de la defensa. EFE

jmg sm/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae

La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido