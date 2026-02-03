Espana agencias

El Supremo verá si doctrina del TJUE sobre bienes en el extranjero anula sanciones firmes

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El Tribunal Supremo estudiará si la sentencia europea sobre la declaración de bienes en el extranjero prevalece sobre la legislación española y obliga a anular sentencias firmes sobre esta liquidaciones tributarias, incluso aquellas que se recurrieron fuera de plazo.

En un auto fechado el pasado 21 de enero al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso ha admitido un recurso de casación presentado contra un fallo de septiembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Supremo fijará jurisprudencia y resolverá si el Derecho de la Unión europea, incluidas las sentencias del TJUE, tienen primacía sobre la legislación nacional.

En enero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal la legislación española que obligaba a declarar a los residentes los bienes y derechos en el extranjero a través del llamado "modelo 720" por considerar desproporcionadas las sanciones y multas, que además menoscaban la libre circulación de capitales en la UE.

De este modo, el alto tribunal tendrá que determinar si lo resuelto por el TJUE anula todos los procedimientos en los que se aplicó la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Pero también si puede abarcar "incluso a actos firmes por no haber sido objeto de impugnación", es decir, a procesos ya cerrados que no hayan sido reclamados por el contribuyente, o si, por el contrario, el principio de autonomía procesal hace necesario incoar un procedimiento dirigido a la revisión de actos firmes.

El Supremo ya ha declarado la nulidad, con efecto retroactivo, de sanciones impuestas por la Agencia Tributaria a particulares por no haber cumplido en plazo la obligación de presentar el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero.

Y el Ministerio de Hacienda, tras la sentencia del TJUE, rebajó las sanciones que aplicaba, y acordó que la obligación de presentar la declaración prescribe a los cuatro años -cuando antes no prescribía- y se sustituía el anterior régimen sancionador -que incluía multas fijas por cada incumplimiento y una penalización de hasta el 150 %- por el régimen general. EFECOM

