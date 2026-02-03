El Spar Girona, a asaltar la pista del Galatsaray y el liderato

Girona, 3 feb (EFE).- El Spar Girona, ya clasificado para la final a seis de la Euroliga, visita este miércoles (18:00 horas) al Galatasaray con la ambición de asaltar una de las pistas más complicadas del continente para cerrar la segunda fase como primero de grupo.

El equipo de Roberto Íñiguez, con un balance de 8 victorias y 3 derrotas necesita ganar a las turcas (9-2) y remontar el 'basket-average' ya que, hace tres semanas, cayeron en la primera vuelta por 68-82 en Fontajau. Y eso que el cuadro catalán llegó a ganar por ocho puntos (37-29), pero en la segunda mitad acusó el cansancio y la baja de Mariam Coulibaly para acabar perdiendo el partido.

La pívot maliense del Spar Girona es una de las mejores jugadoras de la Euroliga, primera en puntos por encuentro (19,1) y segunda en valoración (21,4), y firmó 20 puntos en la victoria de la semana pasada contra el Flammes Carolo Basket francés (89-58) para sellar el pase directo a la primera final a seis de la historia del club.

Pero la mejor jugador del partido fue la ala-pívot australiana Chloe Bibby, con 21 puntos, seis rebotes ofensivos y 28 créditos de valoración.

En la previa del encuentro con el Galatasaray, Íñiguez ha reivindicado que el Girona está protagonizando "un pequeño milagro" y una temporada de un mérito "enorme" y ha asegurado que no van a Turquía "de vacaciones", aunque son conscientes del rival que tendrán delante.

"Tienen jugadoras que son de las mejores de Europa y titulares en la WNBA. No estamos hablando de Fulanito y Menganito. Son las mejores", ha destacado Íñiguez, quien ha celebrado que su equipo ha haya hecho "los deberes" en una semana "muy importante" para su devenir tanto en la Euroliga, con la clasificación directa para la final a seis, como en la Liga Femenina Endesa.

Y es que en competición doméstica el Spar Girona superó al Estepona por 88-62 y aprovechó la derrota del Casademont Zaragoza contra el Valencia para situarse colíder.

"El equipo tiene ahora un punto de cansancio porque a parte de jugar y competir han sido muchas emociones con todo lo de la Euroliga", ha apuntado Íñiguez. EFE

asm/gmh/og