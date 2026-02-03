Espana agencias

El rey pide a los nuevos jueces que sitúen los derechos humanos como "obligado referente"

Barcelona, 3 feb (EFE).- El rey Felipe VI ha pedido a los nuevos jueces que ejerzan su función desde una "nítida perspectiva europea" y acorde al derecho internacional, con los derechos humanos como "obligado referente", y sean un "ejemplo constante de rectitud" para garantizar el buen funcionamiento del sistema constitucional.

Felipe VI ha presidido este martes en Barcelona la entrega de despachos a los 121 jueces de la 74º promoción, en un acto que ha compartido con la cúpula del poder judicial, encabezada por su presidenta Isabel Perelló, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y varios consellers del Govern.

En su discurso, en el que ha intercalado unas palabras en catalán, el monarca ha recordado la importancia del derecho internacional en la "labor" de los jueces y el "valor de obligado referente interpretativo "de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados y convenios en la materia de los que España es parte.

También les ha apelado a ejercer desde una "nítida perspectiva europea. Siendo jueces españoles, sois también jueces europeos. El ejercicio de vuestra función no estaría completo sin el conocimiento y la aplicación de esa parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico, que es el derecho de la Unión Europea", ha añadido.

Los nuevos jueces, según Felipe VI, deberán conducirse "bajo los más estrictos parámetros éticos y ser ejemplo constante de rectitud", porque de ello depende, a su parecer, "el respeto debido" al poder judicial que encarnan, "condición esencial para el buen funcionamiento" del sistema político y constitucional español.

"Asumís hoy, con el ingreso en la carrera judicial, la tarea de contribuir a preservar el Estado social y democrática de Derecho", ha añadido el monarca, que ha recordado a los nuevos jueces que sus decisiones "afectarán a los derechos y libertades de los ciudadanos, a sus bienes y a la adecuada resolución de sus conflictos".

Felipe VI ha advertido además a los jueces de que tendrán momentos de "soledad" y "renuncias personales". Dos elementos "aparentemente antagónicos -la salvaguarda de vuestra independencia y la necesaria inserción en la sociedad- os demandarán un equilibrio, en la vida y en el trabajo, que no siempre os será sencillo mantener", ha apuntado.

Como es tradición, el rey ha dirigido unas palabras a los nuevos jueces tras entregarles sus diplomas y felicitar a Ángela Sanz Sanz, número uno de la 74º promoción, que como viene sucediendo desde el año 1997 está integrada en su mayoría por mujeres -son 89-.

Además de Perelló y los miembros de la cúpula judicial y de la Fiscalía, por parte del Govern han asistido al acto los consellers de Presidencia, Albert Dalmau; Justicia, Ramon Espadaler, e Interior, Núria Parlon, así como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Salvador Illa, sin agenda oficial por convalecencia, escenificó el año pasado la normalización de relaciones entre el Govern y el Poder Judicial al acudir al acto de entrega de despachos, al que desde 2016 no asistía ningún presidente catalán: el último en hacerlo fue Carles Puigdemont, quien compartió escenario con Felipe VI mientras el monarca ensalzaba en su discurso los valores de la Constitución. EFE

