El presidente de Adif defiende que la red ferroviaria "no está colapsada" y "es segura"

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El presidente del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado este martes que la red ferroviaria española "no está colapsada", y ha defendido que "es segura" y que todos los trabajadores de la compañía trabajan "en ese fin".

De la Peña ha respondido así durante la comisión del Senado que investiga el apagón del pasado 28 de abril, donde ha rehusado a responder a las preguntas sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que le han formulado los senadores de PP y Vox.

Durante la intervención, la senadora de PP, Elena Castillo, ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "debería dimitir", y ha invitado al presidente de Adif a hacer lo mismo, ya que lo que está en juego "es la seguridad de las personas y de las infraestructuras críticas del Estado".

Por su parte, la senadora de Vox, Paloma Gómez, ha dicho que el mantenimiento de Adif "deja mucho que desear", y ha añadido que "seguro es un tren de Japón, un tren de Francia, un tren de Corea, que llevan muchos años de adelanto a los nuestros y nunca han tenido accidentes mortales como aquí". EFECOM

