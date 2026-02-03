Espana agencias

El plan Auto+ será retroactivo y dará hasta 4.500 euros para coches eléctricos y europeos

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El programa Auto+, anunciado por el Ejecutivo y dotado con 400 millones de euros para 2026, ayudará con hasta 4.500 euros a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, económicos y europeos, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, según ha informado este martes el Ministerio de Industria.

El contenido del programa, que da continuidad a los incentivos a la demanda desplegados por el Plan Moves -cuya última prórroga decayó el pasado 31 de diciembre-, ha sido aprobado en la víspera en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, si bien entrará en vigor cuando se publique la convocatoria.

De acuerdo con la información facilitada por Industria, las ayudas estarán dirigidas a la adquisición directa y/o en leasing o renting (este último, en el caso de autónomos y empresas) a vehículos a motor electrificados, y su importe oscilará dependiendo de factores como el tipo de motorización o el coste del coche. EFECOM

