El Nikkei se dispara un 3,92 % y marca un récord impulsado por los avances en Wall Street

Tokio, 3 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha disparado este martes un 3,92 % y ha marcado un nuevo récord gracias a los avances en Wall Street de la víspera y al optimismo por la posibilidad de una clara victoria electoral de la conservadora Sanae Takaichi en las elecciones del 8 de febrero.
El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 2.065,48 puntos, hasta marcar un récord al cierre de 54.720,66 enteros.
El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 3,1 %, o 109,71 puntos, hasta situarse en 3.645,84 unidades. EFECOM
