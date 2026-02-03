El mercado laboral pierde 270.782 afiliados en la mayor caída en un enero desde 2012

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El mercado laboral perdió 270.782 afiliados en enero, el mayor descenso para este mes desde 2012, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas, hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el descenso de este enero, un mes habitualmente negativo en el mercado laboral, ha influido "un clima especialmente adverso".

Con el descenso, el total de ocupados se sitúa en 21,57 millones.

En cuanto al desempleo, el aumento de enero es el menor para un arranque de año desde 2022 y deja el paro registrado en esos 2,43 millones, la menor cifra para un enero en 18 años.

En la comparativa anual, la afiliación ha crecido en 477.818 ocupados, mientras que el paro se ha reducido en 160.381.

"Gracias a un importante crecimiento interanual, termina el mes de enero con más trabajadores de la serie. Tenemos que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado, y vemos que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido", ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz

Al detalle de la evolución del empleo en enero, los servicios acapararon el mayor descenso con 236.740 afiliados menos mientras que en la industria la caída fue de 12.489, en construcción de 11.169 y en la agricultura, de 10.385.

La Seguridad Social ha introducido cambios en la clasificación de actividades económicas (los denominados CNAE) lo que dificulta la comparación con meses previos.

Por sexo, el descenso fue mayor entre las mujeres, con 141.514 afiliadas menos, hasta los 10,2 millones de ocupadas, mientras que entre los hombres fue de 129.267, hasta los 11,3 millones.

En cuanto al trabajo autónomo, el mes terminó con una caída de 19.021 afiliados, hasta los 3,4 millones.

En el desempleo, aumentó en los servicios en 35.073 personas y en la agricultura en 881 personas mientras que descendió en la construcción en 3.793 personas, en la industria en 14 personas y en el colectivo sin empleo anterior en 1.755 personas.

El desempleo femenino aumentó en 25.284 mujeres, hasta las 1.47 millones, y el masculino en 5.108 parados, hasta los 969.779.

Por otro lado, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años subió en 4.040 personas.

En enero, se sellaron 1.163.555 contratos de los que 484.295 fueron de carácter indefinido y representaron el 41,62 % de todos los firmados.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado el peso de la contratación indefinida.

"El empleo que tenemos es de mayor calidad", ha valorado Díaz que ha añadido que seguirán trabajando para mejorar las cifras de paro.

En cuanto a las prestaciones, diciembre cerró con 1.783.205 beneficiarios, lo que deja la cobertura del sistema de protección por desempleo en el 79 %.EFECOMCOM