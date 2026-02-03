Espana agencias

El Mallorca vuelve a enseñar al Sevilla su cruda realidad

Guardar

Antonio Gutiérrez

Sevilla, 3 feb (EFE).- El Sevilla salió el lunes goleado (4-1) del estadio Son Moix ante el Mallorca en el partido que cerró la vigésima segunda jornada de LaLiga, resultado que cortó de raíz una incipiente recuperación que se veía en el equipo que entrena el argentino Matías Almeyda, con lo que se repite lo sucedido en la primera vuelta, cuando otro periodo de euforia lo destrozó fulminantemente el cuadro de Jagoba Arrasate.

El bonaerense, que el pasado septiembre cumplió 52 años, vive su segunda etapa en el Sevilla, al que llegó como futbolista procedente del River Plate, y no es capaz de que el equipo levante cabeza en esta época, en la que suma ya cuatro temporadas luchando por la zona baja de la clasificación después de haber sido un habitual de la Liga de Campeones.

Almeyda, en el arranque del curso, después de ganar tres partidos consecutivos como visitante, se marcó como objetivo devolver la solvencia al Sánchez-Pizjuán, estadio que había dejado de ser el 'fortín' de antaño y donde en 2025 solo habían ganado una vez, el pasado mayo ante Las Palmas (1-0).

El contundente 4-1 en la octava jornada ante el líder Barcelona le devolvió la sonrisa al sevillismo, después de que con ese resultado se rompiera otra maldición, la de no poder sumar dos triunfos seguidos, lo que no se había conseguido en toda la anterior temporada, pero que llegó con la victoria en Vallecas (0-1) y el logrado después ante el Barça.

Tras un parón por los compromisos de las selecciones, el torneo liguero se reanudó en la novena jornada con otro partido en el estadio de Nervión, al que visitó el Mallorca el pasado 18 de octubre como colista en un encuentro que parecía propicio para que los de Almeyda sumaran el tercer triunfo seguido.

De hecho, el Sevilla se adelantó pronto en el marcador y se fue al descanso con un 1-0 logrado por el suizo Rubén Vargas que pudo ser superior por las ocasiones de gol creadas, pero en la segunda parte los de Arrasate le dieron la vuelta al resultado y firmaron un rotundo 1-3.

Tras esa decepción, el equipo no encontró la regularidad y, después de tres derrotas consecutivas, ante el Real Madrid (2-0) antes del descanso navideño, y Levante (0-3) y Celta (0-1) en el inicio de enero, pareció tocar fondo para encontrar algo de mejoría con un empate muy trabajado en Elche (2-2) y una remontada en el Sánchez-Pizjuán (1-2) ante el Athletic.

Pero otra vez se cruzó en Mallorca en el calendario y, con el equipo balear, que afrontó al cita de nuevo en puestos de descenso, ha vuelto el pesimismo al no poder enlazarse tres partidos sin perder y, además, salir goleado después de una primera parte aceptable, con un gran tanto incluido (1-1) del delantero francés Neal Maupay, cedido por Olympique de Marsella y que debutaba como sevillista.

La segunda parte ante el Mallorca, como ya sucedió en la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán, fue de claro dominio de la formación de Palma ante un rival despistado que vuelve a empezar un proceso de recuperación después de que el propio Almeyda se mostrara tras el choque preocupado por el rendimiento tras cometer "errores" que se han "visto nuevamente".

"Nosotros venimos luchando desde el primer partido, hoy bajamos un escalón cuando veníamos para subirlo. Sabemos para qué estamos, lo que nos estamos jugando y somos muchos los que estamos en esta posición, va a ser hasta el final. Es concentrarse más y no conceder. Si el rival te supera por muchos motivos, ahí sí, pero no por errores propios", sentenció el argentino.

El Sevilla no tendrá mucho tiempo para lamerse las heridas ya que el próximo sábado, en la vigésima tercera jornada de LaLiga, visita su estadio el Girona, otro equipo que lucha por separarse de la zona peligrosa, de la que los andaluces están ahora a dos puntos y los catalanes a tres. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gerardo Cuerva, reelegido presidente de los empresarios de Granada por unanimidad

Infobae

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso externaliza

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

ECONOMÍA

Hasta 5.000 euros de descuento

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

DEPORTES

Albacete - FC Barcelona, en

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados