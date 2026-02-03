Espana agencias

El Málaga se entrena en Lezama tras su derrota ante el Mirandés

Málaga, 3 feb (EFE).- El Málaga se entrenó este martes en las instalaciones del Athletic Club en Lezama (Vizcaya), antes de su regreso a la capital malagueña, tras perder el lunes ante el Mirandés (2-1) en el cierre de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Hypermotion y ver rota una racha de seis triunfos seguidos y de nueve encuentros ligueros invicto.

Los futbolistas que fueron titulares frente al conjunto burgalés hicieron ejercicios de recuperación física, además de trabajo dinámico con balón con una menor intensidad que el resto de la plantilla convocada, que se empleó con normalidad, informó en un comunicado el club.

Los malaguistas ya se ejercitaron en Lezama en vísperas de su partido en Miranda de Ebro (Burgos) tras la cesión de su ciudad deportiva por parte del Athletic Club, al que el Málaga CF agradeció "las facilidades y el trato recibido" durante su estancia en tierras vizcaínas.

La expedición del equipo blanquiazul, sexto clasificado de LaLiga Hypermotion con 38 puntos, viajará por la tarde desde Bilbao hasta Málaga y este miércoles tendrá jornada de descanso para iniciar el jueves con mayor profundidad la preparación para el encuentro del ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el estadio de La Rosaleda.

Para el duelo contra el conjunto leonés, el técnico malaguista, Juan Francisco Funes, recuperará al defensa Diego Murillo y al centrocampista Carlos Dotor, que fueron bajas ante el Mirandés por sanción, aunque están apercibidos los zagueros Carlos Puga y Einar Galilea, y el mediocentro Izan Merino. EFE

jrl/cc/og

