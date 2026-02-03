Espana agencias

El lateral Clément Michelin: "El Real Valladolid es perfecto para mí"

Valladolid, 3 feb (EFE).- El lateral francés Clément Michelín, campeón de Europa sub19, ha fichado por el Real Valladolid, tras ser cedido por el Racing Club, porque considera que es un equipo "perfecto" para él, aunque en su posición -lateral derecho- deberá competir con el titular indiscutible en ella hasta la fecha, Iván Alejo.

"Estoy muy contento de estar aquí, porque es un gran club, con un buen proyecto, tengo experiencia en esta liga y puedo transmirtirla, competir y trabajar. Luego es el míster el que decide, pero yo voy a dar todo lo que pueda", ha comentado en rueda de prensa.

En ella ha estado acompañado por el director deportivo blanquivioleta, Víctor Orta, quien ha destacado su "tremenda carrera, siempre sumando, con mucha regularidad, mostrando profundidad, destacando por los centros, y los saques de banda", de ahí que le haya agradecido que eligiera Valladolid como destino.

Este martes ha completado su primer entrenamiento con el equipo, en el que se ha "sentido bien" y que ha finalizado "con buenas sensaciones".

"Necesito ritmo, pero en mi cabeza estoy listo para jugar", ha advertido, consciente de que podría ya tener minutos de juego ante el Castellón, debido a la baja, por sanción, de Iván Alejo.

Ha reconocido que sus últimos momentos en el club cántabro "no fueron buenos", pero ha sostenido que "hay que analizar, aceptar y aprender", porque la anterior campaña fue "buena" pero, este año, "entre las lesiones y las decisiones del míster", perdió protagonismo.

Por tanto, vivió una "situación difícil", pero ahora ya está centrado en el Real Valladolid "un gran club, con una profesionalidad máxima en todo, con unas instalaciones muy buenas y un gran ambiente de trabajo", que espera se traduzca sobre el terreno de juego, con resultados.

"Tevenet ha empezado a apretar, lo que es normal, y pide muchas cosas, lo que es importante. El vestuario es top, y aunque me defiendo bien en español, tengo compañeros que hablan francés, lo cual es muy bueno también. Estoy en un club histórico, que ya conocía bien, y creo que puedo ayudar", ha indicado.

Aunque es consciente de que el primer equipo atraviesa por una complicada situación, ha incidido en que "el grupo está unido, y eso es lo importante, porque esta liga es muy larga y todo puede cambiar rápidamente", de ahí que apueste por "pensar solo en el siguiente partido, y hacer todo para ganarlo", ha concluido. EFE

