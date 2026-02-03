Espana agencias

El Kospi surcoreano se recupera un 6,84 % y vuelve a la senda de récords

Guardar

Seúl, 3 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 6,84 %, recuperando el terreno perdido tras la caída de más del 5 % en la sesión previa y volviendo a romper una marca histórica, pese a las preocupaciones de la polémica nominación de un nuevo jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El indicador subió 338,41 unidades, hasta los 5.288,08 puntos, volviendo a batir un récord tras el logrado el viernes de la semana pasada, y marcando la mayor tasa de crecimiento en casi seis años. Se negociaron 29,3 billones de wones (20.300 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se recuperó un 4,19 %, o 45,97 puntos, llegando a los 1.144,33 enteros, tras registrar una pérdida de más del 4 % en la sesión previa.

El notable desempeño sucede a pesar de las dudas sobre la futura autonomía de la Fed, tras la nominación de Kevin Warsh como su nuevo jefe, en medio de presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que el banco central estadounidense reduzca los tipos de interés.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, se disparó un 11,37 %, mientras que su principal rival SK Hynix hizo lo propio con un 9,28 %.

En el sector del motor, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, ganó un 2,82 %, y su empresa hermana Kia un 2,60 %. El proveedor de partes para coches Hyundai Mobis también subió un 1,95 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics se elevó un 2,22 %, y Celltrion hizo lo propio con un incremento del mismo nivel.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se incrementó un 2,89 %, y la química LG Chem un 3,37 %.

La firma de defensa Hanwha Aerospace creció un notable 4,84 %, mientras la energética Doosan Enerbility saltó un 5,80 %.

En el sector de construcción naval, Hanwha Ocean registró un aumento considerable del 5,84 %, y el astillero HD Hyundai Heavy también ostentó una subida del 6,01 %. En telecomunicaciones, SK Telecom reportó un crecimiento significativo del 6,51 %

El won se apreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a unas 1.445,40 unidades, 18,9 wones menos que en la sesión previa. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Herrera (Sevilla)

Infobae

Salarich:Ser abanderado es un honor y motiva; a Olivia (Smart) no la conozco personalmente

Infobae

La Audiencia Provincial de Tenerife juzga a 5 patrones de un cayuco con 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Audiencia Provincial juzga a cinco patrones de un cayuco con más 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Uber regresa a Macao, su primera entrada en un mercado asiático desde hace años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

Un juzgado rechaza considerar como despido el cese del director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi porque su relación era mercantil y no laboral

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

ECONOMÍA

Mal enero para los trabajadores:

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido