El Kospi surcoreano se recupera un 6,84 % y vuelve a la senda de récords

Seúl, 3 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 6,84 %, recuperando el terreno perdido tras la caída de más del 5 % en la sesión previa y volviendo a romper una marca histórica, pese a las preocupaciones de la polémica nominación de un nuevo jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El indicador subió 338,41 unidades, hasta los 5.288,08 puntos, volviendo a batir un récord tras el logrado el viernes de la semana pasada, y marcando la mayor tasa de crecimiento en casi seis años. Se negociaron 29,3 billones de wones (20.300 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se recuperó un 4,19 %, o 45,97 puntos, llegando a los 1.144,33 enteros, tras registrar una pérdida de más del 4 % en la sesión previa.

El notable desempeño sucede a pesar de las dudas sobre la futura autonomía de la Fed, tras la nominación de Kevin Warsh como su nuevo jefe, en medio de presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que el banco central estadounidense reduzca los tipos de interés.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, se disparó un 11,37 %, mientras que su principal rival SK Hynix hizo lo propio con un 9,28 %.

En el sector del motor, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, ganó un 2,82 %, y su empresa hermana Kia un 2,60 %. El proveedor de partes para coches Hyundai Mobis también subió un 1,95 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics se elevó un 2,22 %, y Celltrion hizo lo propio con un incremento del mismo nivel.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se incrementó un 2,89 %, y la química LG Chem un 3,37 %.

La firma de defensa Hanwha Aerospace creció un notable 4,84 %, mientras la energética Doosan Enerbility saltó un 5,80 %.

En el sector de construcción naval, Hanwha Ocean registró un aumento considerable del 5,84 %, y el astillero HD Hyundai Heavy también ostentó una subida del 6,01 %. En telecomunicaciones, SK Telecom reportó un crecimiento significativo del 6,51 %

El won se apreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a unas 1.445,40 unidades, 18,9 wones menos que en la sesión previa. EFECOM