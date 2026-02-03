El italiano Fabio di Giannantonio, segundo, "satisfecho" de su primera jornada

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) se ha mostrado satisfecho de "las sensaciones con la moto", que ha destacado han sido "realmente buenas" durante la primera jornada de 'test' en Sepang (Malasia).

"Estoy muy satisfecho con cómo empezamos este año, con una preparación física adecuada durante el invierno y con el valor añadido de que ésta es mi primera vez en MotoGP con el mismo equipo, por segundo año consecutivo, y eso marca una gran diferencia", afirma 'Diggia' en la nota de su equipo.

"Todavía no he probado el nuevo carenado; está previsto para mañana, pero hemos trabajado en las zonas donde echaba cosas en falta y son sólo algunos detalles, porque la moto ya está genial", continúa el piloto italiano.

"Estoy contento porque las novedades de Ducati van en la misma dirección que yo quería y todo ha ido bastante bien con esto, por lo que espero sigamos trabajando y haciendo este buen trabajo", resaltó. EFE