El IBEX torna a rojo y pierde los 18.100 puntos con Amadeus y Unicaja cayendo más del 4 %

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La Bolsa española que comenzó la sesión con fuertes ganancias fue perdiendo fuerza a lo largo de la mañana y finalmente se ha dado la vuelta para caer el 0,35 %, alejándose del nivel de los 18.100 puntos tras llegar a situarse en 18.271,2 puntos en las primeras horas, penalizada por las bajadas de más del 4 % de Amadeus y Unicaja.

A las 15:00 horas, el IBEX 35 pierde 63,8 puntos, el 0,35 %, y se sitúa en 18.051,9 puntos tras llegar a marcar en los primeros compases un nuevo máximo intradía en 18.271,2 puntos.

En lo que va de año, el IBEX gana un 4,3 %.

El motivo del giro en la Bolsa española se encuentra en las fuertes caídas que registran Amadeus, del 4,83 %; y Unicaja, del 4,24 %; a las que se unen las de Indra, con el 3,04 %; y Repsol, del 1,99 %.

Las acciones de Unicaja caen tras la presentación este martes de sus resultados trimestrales, al reaccionar el mercado de manera negativa a pesar del aumento del 'pay out', con un beneficio por debajo de lo esperado.

Unicaja logró un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024, y ha elevado un 19 % la previsión de resultado neto acumulado para el periodo del plan estratégico 2025-2027.

Por su parte, Repsol se ve afectada por la multa de 20,5 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a tres empresas de la compañía por la política comercial de estrechamiento de márgenes «abusivo» aplicada en 2022 en perjuicio de gasolineras independientes y les veta presentarse a concursos públicos por seis meses.

A ello se suma que JP Morgan ha rebajado a Repsol a "neutral" desde "sobreponderar" y ha recortado su precio objetivo hasta los 17,50 euros desde los 18 en los que situaba anteriormente el precio de la acción. Actualmente se encuentra en 16,045 euros.

Frente a las caídas, con subidas de más del 1 % se encuentran Merlin, con el 2,65 %; Acciona Energía, con el 1,51 %; Fluidra, con el 1,37 %; Acerinox, con el 1,28 %; y ArcelorMittal, con el 1,15 %.

En el caso de las bolsas europeas, se encuentran en positivo Milán, con una subida del 0,82 %; Fráncfort, con el 0,12 %; y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas más grandes de Europa, con el 0,12 %; mientras que Londres cae el 0,80 % tras cerrar ayer con un máximo histórico por encima de los 10.300 puntos; y París, que cede el 0,28 %.

El euro se aprecia un escaso 0,05 % frente al dólar y se cambia a 1,179 unidades.

En esta sesión, las materias primas siguen recuperándose de las pérdidas de los dos últimos días, y el oro sube el 5,79 %, hasta situarse el precio de la onza en 4.932,6 dólares, mientras que la plasta sube el 11,15 %, hasta los 88,14 dólares.

Por su parte, el petróleo registra subidas en torno al 0,50 % tras las caídas de ayer; de este modo, el Brent, de referencia en Europa, sube un 0,50 %, hasta los 66,63 dólares el barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., avanza el 0,71 %, hasta los 62,58 dólares, antes de la apertura de Wall Street.

Los futuros de Nueva York avanzan subidas en el caso del Nasdaq, del 0,48 %, y del S&P 500, del 0,23 %, y una leve caída del 0,02 % para el Dow Jones de Industriales.

La rentabilidad del bono alemán a largo plazo sube hasta el 2,901 % y la del español hasta el 3,263 %, con la prima de riesgo en 36,6 puntos básicos.

El bitcóin, que subía levemente hasta el pasado mediodía, ahora cede el 0,19 %, y se encuentra en 78.314,2 dólares. EFECOM

