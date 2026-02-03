El Govern pide a Renfe reforzar los servicios de autobús al alargarse la excepcionalidad

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- El Govern ha pedido a Renfe ampliar o reforzar algunos servicios alternativos de autobús puestos en marcha para salvar los tramos sin servicio de Rodalies como el de Mollet-Martorell (en la R8), los regionales del sur para conectar con la capital catalana y el de la R3 hacia Puigcerdà.

El comisionado de la Generalitat para el traspaso integral de Rodalies, Pere Macias, ha explicado este martes que se ha hecho esta petición al operador al constatar que los servicios alternativos se están alargando y cuando se cumplen ya dos semanas del accidente ferroviario de Gelida que desencadenó la crisis de movilidad.

Además, el Govern recoge así una reclamación de las plataformas de usuarios de Rodalies, con las que mantiene reuniones diarias para seguir la evolución de la red catalana ferroviaria.

En concreto, Renfe ha acordado ya ampliar a partir de mañana el servicio en autobús entre Mollet y Martorell, que va muy cargado de viajeros, y se iniciará ya en Granollers, según ha explicado Macias en declaraciones a los periodistas.

El ejecutivo catalán también ha pedido reforzar los autobuses que cubren la línea de los Regionales Sur para dar servicio a Valls y Reus, en Tarragona, y su conexión con Barcelona; así como los de la R3, que se evaluarán de nuevo para mejorar el recorrido desde Montcada hacia La Garriga, Vic, Manlleu, Torelló y Puigcerdà.

El Govern también ha decidido mantener la suspensión de la zona de bajas emisiones en las áreas metropolitanas ante la persistencia de la crisis en Rodalies, tal y como le solicitaban las plataformas de usuarios. EFECOM

(vídeo)