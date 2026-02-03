El Gobierno vuelve a aprobar una subida de las pensiones "que se ha puesto en peligro"

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La portavoz del Gobierno y ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno ha vuelto a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con una subida que supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, "que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles".

Una semana después de que el Congreso rechazara el decreto ley que incluía la subida de las pensiones y el escudo social, el Gobierno ha vuelto a aprobar en un nuevo decreto ley la revalorización de las pensiones para 2026, con un alza del 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

La norma incluye la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno tiene previsto aprobar en breve el decreto que fijará la subida del 3,1 % acordada con los sindicatos para este ejercicio, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. EFECOM

