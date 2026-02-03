Espana agencias

El Gobierno ultima una norma para obligar a devolver los fondos que no se hayan utilizado

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El Gobierno trabaja en la elaboración de una orden que regulará el procedimiento para exigir a las administraciones públicas o entidades privadas la devolución de los fondos europeos que no hayan sido utilizados o que no hayan cumplido los objetivos para los que fueron solicitados.

El borrador de la orden ministerial se encuentra colgado en el portal de audiencia e información pública del Ministerio de Hacienda.

El plazo para recibir aportaciones está abierto hasta el 10 de febrero y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Indica textualmente que los fondos deberán ser devueltos al Tesoro Público "en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos" por parte de administraciones públicas o entidades privadas.

Esta norma completa el marco normativo anterior "mediante la ordenación de las causas y especialidades del procedimiento de reintegro", precisamente en la fase de ejecución final del Plan de Recuperación, cuya finalización está prevista para este año 2026.

Así, el objetivo de la misma es "dotar de la seguridad jurídica necesaria a los actores implicados", ya sean entidades públicas o privadas, además de "garantizar la oportuna transparencia de los procedimientos y la protección de los intereses del erario".

La orden establece que la gestión recaudatoria corresponderá a las delegaciones de Economía y Hacienda en periodo voluntario y a los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en periodo ejecutivo, además de que se ha procurado que "genere las menores cargas administrativas para quienes puedan verse afectados por la norma". EFECOM

