Espana agencias

El Gobierno separó a última hora los decretos de pensiones y escudo social porque ve más opciones de aprobarlos

Guardar

El Gobierno venía afirmando en los últimos días que no tenía intención de trocear el real decreto ley que incluía la subida de las pensiones y las medidas del escudo social, aunque finalmente ha cedido aduciendo que de este modo tiene más opciones de que todas las medidas terminen convalidándose.

El plan inicial, según trasladan fuentes gubernamentales, pasaba por volver a aprobar en el Consejo de Ministros la subida de las pagas de los pensionistas y el escudo social, todo junto, y por otro lado la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables junto con el acuerdo con el PNV para dejar exentos a los propietarios de una o dos viviendas.

En el último momento, sin embargo, el Ejecutivo se decantó por aprobar en un decreto solo el aumento de pensiones, tal como le pedía el Partido Popular, que la semana pasada tumbó la medida en el Congreso --junto a PP y Junts-- porque iba mezclada con otras iniciativas.

Aunque en principio se negaba a hacerlo e insistía en que los de Alberto Núñez Feijóo tendrían que explicar su negativa a los pensionistas, finalmente han cedido y esperan que esta vía facilite la aprobación de todas las medidas.

APOYO DEL PP PARA PENSIONES

En cuanto a las pensiones, el camino es más sencillo si se consuma el apoyo del PP, que este mismo martes ha reiterado que votará a favor si se ciñe en exclusiva a esa norma.

Pero el decreto del escudo social necesita el visto bueno de la mayoría de la investidura para salir adelante, incluido Junts, aunque fuentes gubernamentales aseguran que no han hablado con ellos para garantizarse su apoyo.

La relación con los de Carles Puigdemont está oficialmente rota y en el Gobierno se esfuerzan en repetir, en público y en privado que no negocian nada con ellos. Sin embargo creen que esta medida "convence" y puede quedar convalidada cuando se someta a votación en el Congreso, en el plazo máximo de un mes.

BELARRA NO HA DESVELADO EL SENTIDO DEL VOTO

Las fuentes consultadas aseguran que excepto Junts y Vox --con los que el Gobierno no mantiene ninguna interlocución-- han hablado con todos los grupos parlamentarios. Sin embargo Podemos ya ha mostrado su rechazo a la medida sobre desahucios pactada con el PNV, que permitirá desahucios en viviendas de propietarios que tengan solo una casa en alquiler.

La secretaria general, Ione Belarra, lo ha calificado como "acuerdo criminal" y "asco absoluto", aunque todavía no ha desvelado el sentido del voto de su grupo y ha pedido analizar en profundidad el texto para tomar una decisión. No obstante ha dejado claro que lo que ha conocido hasta ahora "no le gusta".

La relación de los socialistas con Podemos ha sido complicada desde que rompieron con Sumar, aunque parecía reconducida después de que ambos pactaran la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, ahora vuelven a chocar y dejar en el aire la capacidad del Gobierno de Sánchez para lograr una mayoría en el Congreso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de un hombre en Mérida

Infobae

Detenido un menor por el apuñalamiento de un hombre en una zona de ocio nocturno en Málaga

Infobae

Educación actualiza el acceso a la Inspección con preguntas breves de todo el temario

Infobae

Piden a la Fiscalía que se impida un congreso en Ciudad Real que vincula vacunas y autismo

Infobae

Los Mossos evitan el accidente de un camionero que sufrió un ictus mientras conducía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes el salario mínimo, en este 2026 vas a ver cómo tu nómina va a subir”

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido