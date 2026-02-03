Espana agencias

El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Mixta de recuperación de daños por la dana

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Comisión mixta para coordinar la recuperación de daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana y "pronto" se dará a conocer la fecha de su primera sesión.

Así lo ha indicado hoy el titular de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, que ha explicado que la aprobación de ese real decreto da luz verde a la "composición y constitución" de esa Comisión, acorde con el compromiso adquirido por (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez y (su homólogo en la Generalitat Valenciana, Juanfran) Pérez Llorca, el pasado 17 de diciembre".

"Esta Comisión mixta se une como mecanismo adicional a todos los procedimientos que, desde el principio, se han establecido desde el Gobierno de España con la Generalitat de la Comunidad valenciana", ha señalado el ministro en una rueda de prensa.

Torres ha destacado que, desde el principio, ha habido una "coordinación permanente" entre las autoridades del Gobierno central y valenciano.

En este sentido, ha recordado la presencia de dos ministros en el Cecopi, así como la existencia de cinco grupos de trabajo de ocho ministerios, "que trabajaron con los consejeros homólogos de la Generalitat".

"También (hemos mantenido) encuentros con alcaldes de la Comunidad Valenciana afectados y (hay) un comité de expertos constituido y una comisión interministerial específica por las consecuencias de la dana. Todo esto es peculiar y extraordinario", ha agregado.

El responsable territorial ha avanzado que "pronto" se anunciará "cuándo es la fecha de la primera sesión constitutiva y el contenido" de la Comisión mixta.

El Gobierno ya había indicado que una vez pactada la composición y el funcionamiento de dicha Comisión intergubernamental se convocaría formalmente la primera reunión en las próximas semanas.

En ella está previsto que se diseñará el orden del día con una base propuesta por los ayuntamientos, centrada de forma especial en aquellas cuestiones en las que tienen competencias las diferentes administraciones, según una nota colgada en la web de Moncloa. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rey pide a los nuevos jueces que sitúen los derechos humanos como "obligado referente"

Infobae

La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales este miércoles, salvo en Almería

Infobae

Temas del día de EFE España del martes 3 de febrero de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Las lluvias de la última semana aumentan un 8,1 % el agua acumulada en los embalses

Infobae

Fundación Canal repasa la historia del graffiti con obras de Bansky, Blek le Rat y Suso33

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido