El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Mixta de recuperación de daños por la dana

Madrid, 3 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Comisión mixta para coordinar la recuperación de daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana y "pronto" se dará a conocer la fecha de su primera sesión.

Así lo ha indicado hoy el titular de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, que ha explicado que la aprobación de ese real decreto da luz verde a la "composición y constitución" de esa Comisión, acorde con el compromiso adquirido por (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez y (su homólogo en la Generalitat Valenciana, Juanfran) Pérez Llorca, el pasado 17 de diciembre".

"Esta Comisión mixta se une como mecanismo adicional a todos los procedimientos que, desde el principio, se han establecido desde el Gobierno de España con la Generalitat de la Comunidad valenciana", ha señalado el ministro en una rueda de prensa.

Torres ha destacado que, desde el principio, ha habido una "coordinación permanente" entre las autoridades del Gobierno central y valenciano.

En este sentido, ha recordado la presencia de dos ministros en el Cecopi, así como la existencia de cinco grupos de trabajo de ocho ministerios, "que trabajaron con los consejeros homólogos de la Generalitat".

"También (hemos mantenido) encuentros con alcaldes de la Comunidad Valenciana afectados y (hay) un comité de expertos constituido y una comisión interministerial específica por las consecuencias de la dana. Todo esto es peculiar y extraordinario", ha agregado.

El responsable territorial ha avanzado que "pronto" se anunciará "cuándo es la fecha de la primera sesión constitutiva y el contenido" de la Comisión mixta.

El Gobierno ya había indicado que una vez pactada la composición y el funcionamiento de dicha Comisión intergubernamental se convocaría formalmente la primera reunión en las próximas semanas.

En ella está previsto que se diseñará el orden del día con una base propuesta por los ayuntamientos, centrada de forma especial en aquellas cuestiones en las que tienen competencias las diferentes administraciones, según una nota colgada en la web de Moncloa. EFE