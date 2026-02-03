El empleo se resiente en enero con 270.782 afiliados menos, el mayor descenso desde 2012

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El mercado laboral perdió 270.782 afiliados en enero, el mayor descenso para este mes desde 2012, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas, hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el descenso de este enero, un mes habitualmente negativo en el mercado laboral, ha influido "un clima especialmente adverso", dejando el total de ocupados en 21,57 millones.

En cuanto al desempleo, el aumento de enero es el menor para un arranque de año desde 2022 y deja el paro registrado en esos 2,43 millones, la menor cifra para un enero en 18 años. EFECOM