El Elche nunca ganó en el campo de la Real Sociedad, donde no puntúa desde hace 49 años

Elche (Alicante), 3 feb (EFE).- El Elche visita esta próxima jornada a la Real Sociedad, en cuyo campo no ha ganado en los 19 encuentros disputados en la máxima categoría y en el que suma 49 años sin puntuar, ya que sus ocho últimos partidos se han saldado con derrota.

Los únicos resultados positivos para el Elche tuvieron lugar en la década de los 70, con dos empates a cero en las temporadas 1974-75 y 1976-77. Las diecisiete visitas restantes fueron derrotas.

La más contundente se produjo en la campaña 1967-68 (5-0), aunque a mediados de la pasada década también se produjeron claras victorias del equipo local por (4-0) y (3-0), respectivamente.

En el último enfrentamiento, disputado en marzo de 2023, la Real Sociedad se impuso 2-0 con goles de Take Kubo y Barrenetxea en el primer y último minuto de la segunda parte.

La derrota supuso el final de la era del entrenador Pablo Machín, que había llegado apenas tres meses y medio antes al banquillo ilicitano para intentar revertir una crisis deportiva que acabaría llevando al Elche a Segunda.

El entonces técnico de la Real, Imanol Alguacil, alineó a Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Illarramendi (Barrenetxea), Brais Méndez, Silva (Guevara); Kubo (Cho) y Sorloth (Oyarzabal).

Pablo Machín, apostó por Edgar Badía; Palacios (Blanco), Verdú (Bigas), Diego González; Morente, Clerc (Carmona), Mascarel, Gumbau; Fidel (Josan), Nteka (Ponce) y Lucas Boyé. EFE

