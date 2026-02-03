El Elche hace caja con Mendoza en un mercado con cuatro salidas y otras tantas llegadas

Pablo Verdú

Elche (Alicante), 3 feb (EFE).- El Elche cerró el mercado de invierno de la temporada 2025-26 con cuatro salidas de su plantilla, una de ellas la del joven Rodrigo Mendoza tras una venta millonaria, y cuatro incorporaciones, tres de ellas de jugadores vinculados de una u otra manera a la entidad, por lo que el equipo, con matices, mantiene la estructura del inicio del campeonato.

El club ilicitano, tras un buen inicio de temporada, confiaba en un mercado tranquilo y con pocos movimientos, pero las lesiones de varios jugadores importantes y las ofertas recibidas por algunos futbolistas le llevaron a realizar más operaciones de las previstas inicialmente.

La prioridad para el cuerpo técnico era reforzar el lateral derecho, un objetivo que se cumplió en el último momento, con la llegada cedido de Buba Sangaré, si bien no se pudo cerrar la llegada de un central, otra de las peticiones del entrenador.

La gran sorpresa del mercado se produjo en el último día con la venta del canterano Rodrigo Mendoza, traspasado al Atlético de Madrid por 16 millones de euros, más tres en variables y el 20 por ciento de una futura venta.

El centrocampista murciano, internacional sub-21, no estaba teniendo un papel destacado para el técnico y su salida se ha convertido en la mayor venta de la historia del Elche, doblando el precio de la del argentino Nico Fernández, vendido el pasado verano al New York City.

El último día de mercado también deparó la salida del lateral Álvaro Núñez al Celta de Vigo por algo más de un millón de euros.

Núñez era una pieza clave para el técnico Eder Sarabia, pero en las últimas semanas, y en pleno proceso de negociación para renovar un contrato que finalizaba el próximo mes de junio, desapareció de las alineaciones por molestias en el pubis.

El club entendió que podía existir un conflicto con el jugador y temía que ya se hubiera comprometido para la próxima temporada con el club gallego, por lo que optó por adelantar su salida en este mercado.

También abandonaron la entidad durante esta ventana de fichajes el central Bambo Diaby, sin apenas protagonismo durante el curso, que jugará cedido en el Granada, y el canterano Ali Houary, al que se ha querido dar más minutos de calidad para completar su formación a préstamo en el Mirandés.

En el capítulo de incorporaciones, el Elche ha sumado este mes al atacante chileno Lucas Cepeda, por el que ha abonado un traspaso al Colo Colo.

Además, el club ha cerrado el regreso de tres jugadores con pasado en la entidad y la ciudad, como el centrocampista Gonzalo Villar y el lateral ilicitano Buba Sangaré, cedidos con opción de compra por el Dinamo de Zagreb y el Roma, respectivamente, y el interior Tete Morente, procedente del Lecce, que ha firmado hasta 2028.

Gonzalo Villar y Tete Morente ya defendieron la camiseta del Elche en anteriores etapas, mientras que Sangaré, de 18 años, es ilicitano de nacimiento y una apuesta de presente y futuro de la entidad.

A estas cuatro incorporaciones inmediatas el Elche suma la del delantero argentino Abiel Osorio, fichado del Defensa y Justicia, si bien el atacante permanecerá cedido en el club argentino hasta la próxima temporada. EFE

