El descenso, una realidad inesperada para el Rayo

David Ramiro

Madrid, 3 feb (EFE).- Los peores presagios se han cumplido en la última jornada para el Rayo Vallecano. Derrota en el Santiago Bernabéu, resultados de rivales que no acompañan y caída a puestos de descenso, algo que se veía lejano hace pocas semanas pero que, debido a la mala dinámica del equipo, ya es una realidad que preocupa e inquieta tanto al vestuario como a la directiva y afición.

Una victoria en los últimos doce partidos. Ocho puntos de 36 posibles. Esta mala dinámica es la que está condenando al Rayo Vallecano, que, jornada tras jornada, se ha ido hundiendo en la clasificación hasta meterse en los puestos de descenso, algo que no ocurría desde el 20 de agosto de 2021, hace cuatro años y medio.

Vallecas ya no es el fortín de otras temporadas. De los treinta puntos en juego, el equipo solo ha sido capaz de retener doce en casa, una cifra que aún se empeora como visitante, con solo diez puntos de 36 posibles.

Lo que más está lastrando al equipo es la falta de gol. Solo ha sido capaz de marcar 18, un número que solo empeora el colista, el Real Oviedo (12), y el Getafe (16), al filo del descenso. Lo llamativo es que esa mala cifra no es por no generar, ya que son el octavo equipo que más dispara a puerta (97), sino por la falta de acierto que está demostrando.

Sergio Camello (1.193 minutos), el brasileño Alemao (785) y el angoleño Randy Nteka (257), los tres lastrados por lesiones en lo que va de temporada, no han encontrado la regularidad necesaria por parte de su técnico, que muchas veces ha optado por reconvertir como máximas referencias ofensivas al mediapunta Jorge de Frutos (nueve goles) o al extremo Álvaro García (diez), que están llevando el peso realizador del equipo.

El último revés del Rayo llegó en la última jornada, cuando perdieron 2-1 con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu con un gol de penalti en el minuto 100 tras nueve de añadido.

"Esta situación me preocupa de manera acuciante. Hemos estado a un nivel muy alto pero estamos muy atrás en la tabla. Tenemos que incidir en esto para mejorar aunque no encuentro respuestas claras para intentar salir de esta situación", dijo Iñigo Pérez, tras ese partido.

El técnico navarro es consciente de que se necesita una reacción urgente y eso pasa por ganar la próxima jornada al Real Oviedo. No hay margen de error. El partido se toma como una final, una sensación que dentro del vestuario no gusta y esperan no les perjudique con ansiedad o nervios, como otras veces.

"Tenemos que saber jugar con las emociones y volver a ser fuertes. Ahora solo hay que pensar en el sábado y ganar, no queda otra", declara el argentino Oscar Trejo, uno de los pesos pesados de la plantilla.

Hace unos meses nadie podía creer que se llegara a esta situación, pero la sombra del descenso es ya una realidad. El rendimiento del equipo no está siendo bueno y la mejoría pasa por dos factores. Uno, estar más acertado en la portería contraria, y otro, mostrarse seguros en defensa ya que en esta mala racha de doce jornadas han encajado veinte goles. EFE

