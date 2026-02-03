Espana agencias

El Córdoba ficha al delantero Víctor Sánchez y lo cede al Marbella

Córdoba, 3 feb (EFE).- El Córdoba ha anunciado, pasada la medianoche y en el último movimiento de su mercado de fichajes, la contratación del delantero sevillano Víctor Sánchez, procedente del Móstoles de Tercera RFEF, para cederlo de forma inmediata al Marbella, de Primera RFEF, hasta el final de la presente temporada.

La operación se ha hecho pública tras el cierre del mercado de fichajes de invierno, confirmando la apuesta de la entidad blanquiverde por un atacante de 23 años que destaca por su faceta goleadora, ya que el futbolista sevillano llega al club cordobés tras firmar unos registros de 18 goles en 19 partidos disputados con el conjunto madrileño en el Grupo VII de Tercera Federación.

La dirección deportiva ha optado por su préstamo al cuadro marbellí debido a que su condición de mayor de 23 años impedía su inscripción con el primer equipo califa en este momento de la competición, siguiendo así la misma receta empleada con anterioridad con Mariano Carmona, ahora cedido en el Alcorcón.

Víctor Sánchez cuenta con experiencia previa en equipos como el Llerenense, el UCAM Murcia y el Sevilla C, habiendo destacado este último año por su velocidad y olfato anotador.

El nuevo jugador del Marbella se incorporará a la disciplina del equipo malagueño con el objetivo de ayudar a lograr la permanencia en el Grupo 2 de la categoría de bronce. EFE

