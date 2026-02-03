El consejo de Aedas respalda la nueva opa de Neinor y sus consejeros dicen que acudirán

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El consejo de administración de Aedas Homes considera adecuado el precio ofrecido por Neinor Homes en la segunda opa que ha lanzado por la promotora y que se dirige de forma efectiva sobre el 20,8 % del capital a un precio en efectivo de 24 euros por acción.

Los consejeros titulares de acciones de las sociedad, entre ellos el actual CEO de Aedas, David Martínez, así como Santiago Fernández, Javier Lapastora y Milagros Méndez, han manifestado su intención de aceptar la oferta, según ha apuntado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El informe del consejo de administración de Aedas incorpora una opinión emitida por Goldman Sachs sobre la razonabilidad del precio de la oferta desde un punto de vista financiero para los titulares de acciones de Aedas.

Tras la oferta, que se extiende hasta el próximo 27 de febrero, Aedas continuará operando como filial del grupo Neinor Homes, manteniendo su personalidad jurídica sin que se vaya a promover una fusión entre ambas entidades.

De hecho, Neinor no tiene previsto cambiar sustancialmente la naturaleza de las actividades que desarrolla Aedas en la actualidad.

Esta opa sucede a la primera que lanzó Neinor sobre Aedas y que le llevó a controlar el 79,2 % de su competidora que, hasta ese momento, estaba en manos del fondo Castlelake.

Neinor considera que la plantilla y las capacidades industriales de Aedas constituyen un activo estratégico fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y el desarrollo de su plan de negocio.

Al mismo tiempo, ve prioritario la optimización de sus estructuras organizativas y sus operaciones.

Por ello, tiene intención de promover cambios en las estructuras organizativas de Aedas, reorganizando el consejo de administración y el comité de dirección, así como llevando a cabo una revisión de las estructuras organizativas, los recursos disponibles y las condiciones laborales existentes de Aedas con el objetivo de identificar duplicidades y oportunidades de optimización.

Como resultado de la revisión, pueden producirse ajustes en la plantilla de Aedas o en las condiciones de trabajo, "sin que se hayan identificado necesidades específicas de ajuste", agrega.

Neinor busca además reducir a seis el número de miembros que integran el Consejo de Administración de Aedas y acordar el nombramiento del nuevo consejero delegado.

Neinor ha manifestado su intención de no continuar con la política de dividendos seguida por Aedas hasta la fecha y no tiene previsto establecer una política de dividendos consistente en la distribución de un porcentaje determinado de la caja generada por el negocio ni de importes mínimos anuales.

Así, promoverá que Aedas realice distribuciones a sus accionistas en función de las necesidades y objetivos globales del grupo Neinor.