Espana agencias

El consejo de Aedas respalda la nueva opa de Neinor y sus consejeros dicen que acudirán

Guardar

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El consejo de administración de Aedas Homes considera adecuado el precio ofrecido por Neinor Homes en la segunda opa que ha lanzado por la promotora y que se dirige de forma efectiva sobre el 20,8 % del capital a un precio en efectivo de 24 euros por acción.

Los consejeros titulares de acciones de las sociedad, entre ellos el actual CEO de Aedas, David Martínez, así como Santiago Fernández, Javier Lapastora y Milagros Méndez, han manifestado su intención de aceptar la oferta, según ha apuntado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El informe del consejo de administración de Aedas incorpora una opinión emitida por Goldman Sachs sobre la razonabilidad del precio de la oferta desde un punto de vista financiero para los titulares de acciones de Aedas.

Tras la oferta, que se extiende hasta el próximo 27 de febrero, Aedas continuará operando como filial del grupo Neinor Homes, manteniendo su personalidad jurídica sin que se vaya a promover una fusión entre ambas entidades.

De hecho, Neinor no tiene previsto cambiar sustancialmente la naturaleza de las actividades que desarrolla Aedas en la actualidad.

Esta opa sucede a la primera que lanzó Neinor sobre Aedas y que le llevó a controlar el 79,2 % de su competidora que, hasta ese momento, estaba en manos del fondo Castlelake.

Neinor considera que la plantilla y las capacidades industriales de Aedas constituyen un activo estratégico fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y el desarrollo de su plan de negocio.

Al mismo tiempo, ve prioritario la optimización de sus estructuras organizativas y sus operaciones.

Por ello, tiene intención de promover cambios en las estructuras organizativas de Aedas, reorganizando el consejo de administración y el comité de dirección, así como llevando a cabo una revisión de las estructuras organizativas, los recursos disponibles y las condiciones laborales existentes de Aedas con el objetivo de identificar duplicidades y oportunidades de optimización.

Como resultado de la revisión, pueden producirse ajustes en la plantilla de Aedas o en las condiciones de trabajo, "sin que se hayan identificado necesidades específicas de ajuste", agrega.

Neinor busca además reducir a seis el número de miembros que integran el Consejo de Administración de Aedas y acordar el nombramiento del nuevo consejero delegado.

Neinor ha manifestado su intención de no continuar con la política de dividendos seguida por Aedas hasta la fecha y no tiene previsto establecer una política de dividendos consistente en la distribución de un porcentaje determinado de la caja generada por el negocio ni de importes mínimos anuales.

Así, promoverá que Aedas realice distribuciones a sus accionistas en función de las necesidades y objetivos globales del grupo Neinor. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Recuperan la visión parcial en una persona ciega con microestimulación cerebral

Infobae

Ocho mujeres liberadas en una operación con 8 detenidos por trata y tráfico de drogas

Infobae

El TSJM anula una multa de 30.000 euros a un piso de uso turístico por incorrecta tipificación de la infracción

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revoca el castigo impuesto a propietarios tras determinar que el ayuntamiento aplicó de forma errónea la normativa urbanística, vulnerando garantías del principio de tipicidad en materia de sanciones

El TSJM anula una multa

Benzema deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal en medio de la polémica con Ronaldo

Infobae

La Bolsa española sube el 0,75 % y alcanza máximos por encima de los 18.250 puntos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV pacta con el

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

Francisco Rius, jurista: “Si alguien acaba con la vida de un menor de 16 años, el delito se agrava”

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

ECONOMÍA

El turismo español vuelve a

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC sanciona a empresas del Grupo Repsol con 20,5 millones de euros y les prohíbe participar en contratos públicos

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido