El Burgos reclama el empuje de la afición para aprovechar una "oportunidad histórica"

Burgos, 3 feb (EFE).- El Burgos ha pedido el apoyo de la afición para "aprovechar una oportunidad histórica" de ascender a primera división, de forma directa o a través del playoff, debido a la buena clasificación y sensaciones una vez disputados los dos primeros partidos de la segunda vuelta y cerrado ya el mercado invernal.

El equipo afronta la segunda vuelta "con una ilusión enorme" y ante una "oportunidad histórica" de pelear por objetivos mayores con la plantilla reforzada y 38 puntos, 13 por encima del descenso y en plena pelea por los puestos altos de la clasificación, ha analizado este martes el director deportivo Miguel Pérez Cuesta 'Michu'.

En ese contexto, ha realizado un llamamiento directo a la afición para que el estadio de El Plantío sea un factor decisivo en los próximos partidos como local, al igual que en los últimos tres saldados con victorias ante el Eibar, Huesca y Leganés.

Michu ha comparecido ante los medios para hacer balance del mercado invernal, que ha definido como "más tranquilo y planificado" que el del año pasado, y explicado que la dirección deportiva tenía claro desde el inicio que debía reforzar "el centro del campo y corregir salidas puntuales", algo que se concretó con la llegada de Pablo Galdames, ya presentado y debutado.

Se ha referido también a las incorporaciones de Oier Luengo y Hugo Cuenca, futbolistas jóvenes y con proyección que, a su juicio, "van a elevar el nivel competitivo del grupo en esta segunda vuelta".

En relación con la salida de Iván Chapela, el director deportivo ha subrayado que se trata de una decisión meditada y condicionada por las lesiones que han marcado su etapa en Burgos.

Ha recordado que fue un futbolista al que él mismo firmó por "su talento y potencial", pero reconoció que la falta de continuidad y las recaídas le han impedido asentarse.

En su opinión, ese crecimiento habla directamente del trabajo del entrenador y sus colaboradores.

El director deportivo ha insistido en que la clave del momento actual es la solidez del grupo y la identidad del vestuario, una "esencia" construido con futbolistas comprometidos, jóvenes con hambre y veteranos que aprietan cada día para que nadie baje el nivel, ha analizado.

Ha avalorado en este sentido la progresión de jugadores como Álex Lizancos, al que llegaron ofertas de la Serie A italiana y el papel de compañeros con experiencia que elevan el listón competitivo.

Sobre posibles ofertas recibidas durante el mercado, Michu ha confirmado que hubo propuestas importantes por algunos futbolistas, incluso desde el extranjero, como a Fer Niño, pero que el club ha priorizado el objetivo deportivo.

No se contempló la salida de jugadores considerados fundamentales, pese a que algunas ofertas eran económicamente atractivas, porque el equipo "está en una posición que invita a mirar hacia arriba", ha insistido en la búsqueda de objetivos más elevados.

En el plano económico, ha recordado que el Burgos compite con uno de los límites salariales más bajos de la categoría, y que el club sigue avanzando hacia una mayor estabilidad financiera después de arrastrar dificultades de campañas anteriores.

Uno de los mensajes más contundentes de la comparecencia ha sido el llamamiento a la afición.

Michu ha pedido explícitamente que El Plantío empuje al equipo en esta segunda vuelta, especialmente en partidos clave ante rivales directos como Cádiz, Sporting o Deportivo, y reconocido que le entristece ver menos ambiente del esperado.

Por último, ha reafirmado su confianza plena en la plantilla actual y en el cuerpo técnico, avisado de que queda mucho camino por recorrer e insitido en que las sensaciones internas son "muy buenas" y que el Burgos está "ante una ocasión que no se presenta todos los años". EFE

