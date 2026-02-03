El bicampeón Portugal quiere acabar con el sueño de Francia de llegar a la final

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- Portugal se enfrentará a Francia este miércoles a las 20:30 horas en el Arena Stožice de Liubliana en una de las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala, buscando su tercer título consecutivo tras encadenar 15 victorias consecutivas en la fase final del torneo.

Enfrente tendrá a un equipo relativamente inexperto que ha alcanzado las semifinales en su segunda participación en la Eurocopa, lo que convierte el duelo en un contraste entre veteranía y juventud, experiencia y ambición.

Tras liderar el grupo D en Liubliana con el máximo de puntos, Portugal se impuso con autoridad a Bélgica por 8-2 en los cuartos de final, mostrando su habitual solidez defensiva y su efectividad ofensiva.

El conjunto luso, dirigido por su cuerpo técnico experimentado, ha sabido combinar talento individual con trabajo colectivo, y sus jugadores más destacados han mantenido un alto nivel durante toda la competición.

El rival, pese a su menor bagaje en la Eurocopa, llega con méritos suficientes para no ser subestimado. Tras superar la fase de clasificación con actuaciones destacadas y buenos números en ataque, consiguió terminar primero en su grupo gracias a victorias ante Letonia y Georgia, y un empate con Croacia.

En cuartos de final, logró imponerse a Ucrania por 4-2 en un encuentro repleto de emoción y remontadas parciales, con Souheil Mouhoudine como protagonista al firmar un triplete en la prórroga, alcanzando un total de seis goles en la fase final y compartiendo la cabeza de los goleadores del torneo con el belga Omar Rahou.

Sin embargo, la expulsión de Abdessamad Mohammed deja al equipo con una baja importante de cara a la semifinal, donde el ganador jugará la final ante España o Croacia. EFE

