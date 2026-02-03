Espana agencias

El Baxi Manresa afronta el partido ante el Reyer Venecia con los deberes hechos

Manresa (Barcelona), 3 feb (EFE).- El Baxi Manresa afrontará este miércoles (20:45 CET) el partido ante el Reyer Venecia con los deberes hechos, ya que su clasificación para los octavos de final es matemática.

Sin embargo, los catalanes aún tienen cosas en juego, y es que aún tienen opciones de quedar entre los dos primeros clasificados del grupo, y por lo tanto, pasar directamente a los cuartos de final sin necesidad de jugar los octavos.

Para ello, es necesario que ganen sus dos partidos de liga regular restantes, y que el Bahcesehir turco pierda uno de sus compromisos.

Los catalanes, terceros en la clasificación del grupo A con un balance de 10 victorias y 6 derrotas, están a un triunfo de distancia de los turcos, pero con el 'basket-average' perdido.

Además, en el caso de disputar los octavos de final, ahora mismo se jugarían a partido único en el Nou Congost, es decir, con el factor pista a favor. Para mantenerlo, ganar al Reyer Venecia es una obligación, ya que están un triunfo por debajo de los manresanos.

Por otro lado, el Reyer Venecia aún no tiene su clasificación para los octavos de final garantizada, por lo que los italianos sí que tendrán mucho en juego.

Para el duelo ante los transalpinos, el técnico Diego Ocampo tendrá las dudas hasta última hora del base Hugo Benítez y el escolta Eli Brooks, ya que ambos arrastran molestias musculares.

Quién sí estará es el base Dani Pérez, que estuvo las últimas semanas de baja y ya tuvo minutos en el último choque de la Liga Endesa ante el Unicaja Málaga (92-98).

En el choque disputado en la primera vuelta en el Palasport Taliercio, el Baxi Manresa cayó por cuatro puntos de diferencia ante el Reyer Venecia, por lo que el 'basket-average' particular entre ambos será un asunto muy a tener en cuenta. EFE

