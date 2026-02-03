El Barça viaja a Albacete con un único jugador del filial

Barcelona, 3 feb (EFE).- Los futbolistas disponibles del primer equipo del Barcelona han entrado en la convocatoria del técnico Hansi Flick para la eliminatoria a partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey que este martes (21:00 CET) disputarán ante el Albacete en el Estadio Municipal Carlos Belmonte.

Los lesionados Raphael Dias 'Raphinha', que ayer se confirmó que estará diez días de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen no forman parte de la expedición azulgrana para viajar a Albacete.

El centrocampista Tommy Marqués ha sido el único futbolista del filial que ha entrado en la lista de convocados para enfrentarse al duodécimo clasificado de LaLiga Hypermotion.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para buscar el pase a las semifinales de la Copa del Rey: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric García (defensas); Fermín López, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony (delanteros). EFE