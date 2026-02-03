Espana agencias

El Ayuntamiento de Barcelona apoya la candidatura del Camp Nou para la final del 2029

Barcelona, 3 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha mostrado oficialmente su apoyo a la candidatura del Spotify Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, para albergar la final de la Liga de Campeones masculina del año 2029.

Así lo ha decidido la comisión de gobierno del consistorio de la capital catalana, que ha aprobado presentar la candidatura de la ciudad como anfitriona, junto con el FC Barcelona, para la celebración de la final de la UEFA Champions League que se disputará dentro de tres años

Asimismo, la ciudad ha aceptado el 'Acuerdo de la Ciudad Anfitriona' ('Host City Agreement') en el que muestra su predisposición de Barcelona para albergar dicho partido.

El consistorio precisa que ambos trámites eran requeridos por la UEFA en caso de que el Spotify Camp Nou sea elegido como sede de la final de la máxima competición europea.

En este sentido, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha señalado, en declaraciones tras un acto celebrado en una guardería municipal, que, si bien la elección del recinto depende de los clubes, era importante expresar el apoyo de la ciudad a albergar dicha final.

"Era relevante la posición del alcalde y del gobierno municipal de expresar que no sólo era la voluntad de un equipo de fútbol o de la federación española para ser sede de esta final, sino que también lo es de la ciudad de Barcelona", ha dicho Collboni.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña también considera que Barcelona y el club azulgrana presentan la mejor candidatura para albergar la final dentro de tres años.

"Apostamos para atraer competiciones sostenibles y con impacto social y económico en el territorio catalán, y la candidatura del FC Barcelona para ser la sede de esta final encaja con nuestra visión de promover un turismo deportivo de calidad", ha destacado en un comunicado el conseller de deportes de la Generalitat, Berni Álvarez.

El pasado 31 de octubre, la UEFA confirmó que había recibido declaraciones de interés de 15 federaciones para albergar las finales de sus competiciones de clubes de 2028 y 2029, entre ellas la del Spotify Camp Nou para la Liga de Campeones masculina de 2029.

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026 y el estadio del Barcelona competirá con el londinense de Wembley.

Además de optar a la final de la Champions del 2029, el estadio ubicado en el barrio de Les Corts, cuyas obras de remodelación están previstas que finalicen antes de esta fecha, es una de la opciones que baraja la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ser también la sede de la final del Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

"Creo que tendremos una muy buena opción para ser la final del Mundial, y al presidente de la Federación Español de Fútbol, Rafael Louzan, le vi muy convencido de que la final sería en España, por lo que si eso es así, Barcelona es la mejor opción", ha subrayado Collboni.EFE

