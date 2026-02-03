Ebro arranca su internacionalización en Portugal, donde aterrizará en primavera

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- La compañía automovilística Ebro arrancará finalmente su proceso de internacionalización en Portugal, un país en el que prevé entrar en primavera de la mano del distribuidor portugués MCoutinho.

En declaraciones a EFE, el presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, y el consejero delegado de Ebro, Pedro Calef, han asegurado que, aunque en un principio se preveía arrancar las ventas en el extranjero en Bulgaria, finalmente se ha elegido Portugal para iniciar esa andadura.

La expansión de Ebro en el país vecino "es un crecimiento sencillo y natural", han explicado ambos directivos, que han precisado que el grupo MCoutinho es un "muy buen socio" para entrar en ese país.

Si Ebro cerró 2025 con una red de 85 concesionarios en España y se propone disponer de 120 puntos de venta este año, en Portugal su alianza con MCoutinho le permitirá que sus vehículos estén en diez concesionarios del país, por lo que este año Ebro sumará en la Península Ibérica un total de 130 puntos de venta.

El consejero delegado de Ebro, Pedro Calef, ha avanzado que entrarán en Portugal con toda la gama de modelos, tanto el S400 como el S700, el S800 y el S900, en todas las motorizaciones disponibles.

La alianza con MCoutinho se ha firmado este martes en la planta de la Zona Franca de Barcelona y ha reunido al presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz; al consejero delegado de Grupo MCoutinho, António Coutinho; al consejero delegado de Ebro, Pedro Calef; al vicepresidente ejecutivo de Chery Internacional, Shaodong Zhu, y al vicepresidente y miembro ejecutivo de Ebro SUV, Johnson Xu.

MCoutinho es uno de los líderes del sector en Portugal y su oferta incluye concesionarios, talleres y distribución de piezas originales, así como la prestación de diversos servicios para el automóvil.

El Grupo MCountinho será el representante oficial de Ebro en Portugal, por lo que se encargará de la importación, venta, posventa y servicios integrales de la marca española.

Ebro considera que el mercado portugués -donde el año pasado se vendieron unos 225.000 coches- supone una oportunidad estratégica, por la antigüedad del parque automovilístico del país -el 60 % del parque tiene 10 o más años de antigüedad-, pero también por el empuje que están teniendo los todocamino (los SUV) en el país.

A finales de noviembre, coincidiendo con el primer año de producción en la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, Ebro anunció también su intención de entrar en diversos países de Europa del Este durante 2026.

Los directivos de Ebro han precisado a EFE que se prevé entrar "en la segunda mitad del año" en varios mercados, como Bulgaria, Eslovenia y Croacia.

La compañía no se marca por el momento un objetivo de ventas en el extranjero para este año, sino que se propone entrar paulatinamente en estos mercados y tratar de hacerse un hueco en el mercado en el segmento SUV. EFECOM

