Dos caídas del centro de control de Adif alteran otro día más el servicio de Rodalies

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- La última incidencia en Rodalies, dos caídas del sistema del centro de control de tráfico de Adif, ha hecho saltar por los aires de nuevo este martes los horarios del servicio que opera en precario desde hace ya quince días. "Es el pan de cada día", lamentan los usuarios.

Los sistemas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han registrado dos caídas a las 07:10 horas y a las 08:06 horas que han paralizado el servicio de Rodalies y el de Media distancia.

Aunque ambas se han resuelto en poco tiempo, la red opera desde entonces con frecuencias que no se cumplen y las demoras son generalizadas.

El pasado 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro de control, ocasionadas por un fallo del programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña y llevaron al cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.

Los sufridos viajeros habituales de Rodalies lamentaban este martes, de nuevo, las demoras generalizadas en la circulación de trenes, según los testimonios que ha podido recabar EFE.

Es el caso de Ana, que ha llegado a la estación de Sants desde Masnou en la R1, con 30 minutos de retraso. "Horrible, como siempre, como cada día", se ha limitado a apuntar, tras denunciar la falta de información.

Mateo, que viene de Torre Baró, en el distrito barcelonés de Nou Barris, ha explicado que "tendría que estar a las 08:00 en el instituto y ya son casi las 09:00 y no llego".

Marta, que venía de Montcada, ha relatado que "iba a coger el tren a las 08:30 y lo he acabado cogiendo a las 09:06" y que "ha pasado un tren que iba lleno de gente y no nos han dejado subir"; mientras que Pau, que llegaba desde La Llagosta con retraso, ha descrito la situación con una frase: "es el pan de cada día".

Tras quince días de caos ferroviario, el Govern ha pedido a Renfe este martes ampliar o reforzar algunos servicios alternativos de autobús puestos en marcha para salvar los tramos sin servicio.

Es el caso de Mollet-Martorell, en la R8; de los regionales del sur para conectar con la capital catalana y el de la R3 hacia Puigcerdà.

Con esta petición, el Govern recoge una reclamación de las plataformas de usuarios de Rodalies, con las que mantiene reuniones diarias para seguir la evolución de la red catalana ferroviaria.

Éste es el segundo día de la semana en el que Rodalies ofrece el mismo servicio parcial, con una decena de tramos de Rodalies y Regionales que se tienen que cubrir en autobús.

Por otra parte, el Govern ha decidido que queden suspendidas 'sine die (sin fecha determinada9' las zonas de bajas emisiones en el área metropolitana, una medida excepcional que estuvo en vigor la semana pasada y que permite que puedan entrar a Barcelona o a otras localidades catalanas vehículos contaminantes sin etiqueta.

"Es evidente que no hay un retorno a la normalidad y seguimos viviendo una situación inaceptable, por lo que hemos decidido mantener las medidas extraordinarias desplegadas en un momento de excepcionalidad", ha señalado por su parte el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

A los cortes en la red ferroviaria se suma el de la AP-7, con todos los carriles en sentido sur cortados en un tramo de Martorell (Barcelona) y sin una fecha clara de reapertura.

Por este motivo, seguirán levantadas las barreras de la C-32 en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur.

Por otra parte, el servicio de alta velocidad Barcelona-Madrid también opera esta mañana con retrasos de hasta una hora, mientras que Renfe mantiene la suspensión de cuatro AVE entre Barcelona y Madrid para reajustar la oferta debido a las reducciones de velocidad: los que salían de Puerta de Atocha a las 20:27 y a las 21:07 horas, y los que partían de Sants a las 21:05 y a las 21:15 horas.

Pablo, que tenía previsto coger un Ouigo a las 10:40 horas, ha explicado que se ha retrasado ya hasta las 11:26 horas y que es posible que aún acabe saliendo más tarde. "Nos han enviado un correo conforme no se hacen responsables de todos los retrasos", ha dicho. EFECOM

