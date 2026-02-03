Espana agencias

Dolan: "Enero ha sido un poco complicado, pero estamos motivados para darle la vuelta"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 3 feb (EFE).- El extremo del Espanyol Tyrhys Dolan ha reconocido que el mes de enero ha sido "un poco complicado" para el equipo, al haber sumado un punto de quince posibles, y ha explicado que todos están "motivados para darle la vuelta".

El futbolista inglés, en declaraciones al club tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha insistido en la importancia de mantener la unidad: "Los resultados han sido difíciles, pero es un momento para que nos unamos como equipo. He vivido muchos momentos difíciles y se trata de aguantar juntos".

Dolan ha subrayado la importancia de mantener un tono "positivo" y la afición al lado del bloque "incluso en una situación difícil". "No podemos olvidar que hemos tenido un gran inicio de temporada. Esto da mucha confianza. También hemos ganado a grandes equipos", ha recordado el jugador blanquiazul.

El atacante ha insistido en que en el fútbol "el 90 por ciento es mental" y ha repetido la necesidad de apostar por mantener un tono "positivo" pese a los malos resultados. "Aún estamos en una buena posición en LaLiga (sextos). Los compañeros dan el 110 por ciento y yo estoy más centrado que nunca", ha añadido. EFE

