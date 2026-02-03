Detenidos por disparar a una pareja en Iznalloz (Granada) en venganza por un homicidio

Granada, 3 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 24 y 39 años por disparar varias veces desde un coche, en julio de 2024, contra un hombre y una mujer mientras caminaban por Iznalloz (Granada), y por atropellar a ella con el vehículo en venganza por un homicidio previo.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial por su presunta autoría de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, sustracción de vehículo, daños en vehículo y falsificación de placas de matrícula.

Además, uno de ellos ha sido investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

También una mujer de 48 años ha sido investigada también por lo ocurrido, según el instituto armado, que informa este martes de que las víctimas y los agresores se conocían y llevaban años de rencillas y conflictos.

A principios de 2024, un hijo de las víctimas mató de un disparo a un familiar de uno de los presuntos autores, lo que desencadenó el ajuste de cuentas que se ha saldado ahora con tres arrestos.

Pero los conflictos entre ambas familias se iniciaron cuatro años antes con el apuñalamiento, por parte también de un hijo de las víctimas, a uno de los presuntos autores de los disparos en Iznalloz.

El tiroteo y atropello ocurridos en Iznalloz en julio de 2024 habría tenido como finalidad vengar el primer homicidio, que se va a enjuiciar próximamente.

Los presuntos agresores ahora detenidos circulaban en un coche cubiertos con capuchas y máscaras para ocultar su rostro, y emplearon un vehículo sustraído al que habían cambiado las placas de matrícula.

Tras efectuar los disparos y atropellar a la mujer, cuyas heridas no revistieron gravedad, huyeron y quemaron el vehículo a varios kilómetros de Iznalloz.

Pese a los intentos para evitar ser detectados, la Guardia Civil recabó suficientes indicios para identificar a los autores y descubrir que las víctimas y los agresores se conocían y llevaban años manteniendo rencillas.

El pasado mes de agosto la Guardia Civil llevó a cabo varios registros en localidades de Granada y Córdoba, lugares de residencia de los presuntos autores.

Allí intervinieron dos armas cortas, un arma larga y teléfonos móviles, además de 292 plantas de marihuana en una plantación indoor de uno de los implicados.

En uno de los registros, uno de los detenidos recibió a los agentes arma en mano, si bien depuso su actitud de manera inmediata.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada. EFE

