Detenido un menor por el apuñalamiento de un hombre en una zona de ocio nocturno en Málaga

Málaga, 3 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido este martes a un menor por su presunta implicación con el apuñalamiento de un hombre de 35 años, que resultó herido de gravedad, en una zona de ocio nocturno en el distrito este de Málaga capital el pasado domingo.

Fuentes policiales han indicado a EFE que el menor pasará a disposición de la Fiscalía, que es el órgano competente en estos casos.

Esta nueva detención eleva a cuatro los arrestos producidos por el apuñalamiento, al estar presuntamente todos involucrados en el incidente.

La investigación continúa abierta y el herido que fue trasladado al Hospital Universitario Regional de Málaga, que estaba grave por la agresión con arma blanca, se encuentra estable, según han confirmado a EFE fuentes sanitarias.

Dos personas alertaron sobre las 23.30 horas a los servicios sanitarios de que se habían encontrado en la vía pública a un hombre malherido en la calle Bolivia y que podría tener heridas por arma blanca a nivel del tórax.

El centro de emergencia 112 avisó inmediatamente al 061 y a la Policía Nacional, que continúa con las investigaciones abiertas. EFE

