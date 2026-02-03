Espana agencias

Desarrollar la IA pero con control de riesgos y proteger a los menores, prioridades del G7

París, 3 feb (EFECOM).- La presidencia francesa del G7 quiere buscar convergencias entre los siete países más ricos para acelerar la difusión de la inteligencia artificial (IA) pero de forma controlada para limitar los riesgos y establecer principios para proteger a los menores en el universo digital.

La ministra delegada francesa de la IA y de la Economía Digital, Anne Le Hénanff, subrayó este martes, en la presentación de sus prioridades para el G7, que está convencida de que "la IA ofrece oportunidades para el desarrollo económico, singularmente para las pymes".

Le Hénanff explicó que buscará un consenso internacional sobre la seguridad de la IA, en el momento en que se toma conciencia de los riesgos que puede suponer en términos de utilización con intenciones malévolas o de ciberseguridad.

El objetivo es una herramienta que permita comparar los detectores de conteniDos generados por la IA para fomentar los proyectos que ofrecen "una visión positiva", como para la detección de enfermedades y, por otro lado, trabajar para que pueda haber confianza en esta tecnología.

La presidencia francesa igualmente pretende una perspectiva común de los miembros del G7 sobre lo que constituye un sistema de IA de código abierto para así favorecer la confianza.

Por lo que se refiere a la protección de los menores en sus actividades en línea, Francia pretende que el G7 fije unos principios que definan un marco seguro para ellos.

Eso implica unos parámetros de protección en lo que se refiere a la confidencialidad, la reducción de los riesgos de adicción y la atenuación de los riesgos para la salud física y mental de los niños y para su desarrollo.

También la existencia de "mecanismos de control de la edad" para si se quieren establecer limitaciones a los más pequeños o la promoción de herramientas de control parental.

Francia quiere que se estudie la puesta en marcha de una plataforma de evaluación de los riesgos a los que se enfrentan los menores en línea para la aplicación efectiva de esos principios de protección.

Le Hénanff aludió igualmente a que quiere que el G7 profundice en la forma de conciliar la expansión de la IA y de otras tecnologías digitales con la transición medioambiental.

Eso incluye, entre otras cosas, la forma de que esa expansión se haga con el mayor ahorro posible de energía, de agua, de metales, y que los centros de datos funcionen con energías con bajas emisiones en carbono.

Los ministros de los países del G7 con competencias en cuestiones digitales se reunirán en París el 29 de mayo. EFECOM

