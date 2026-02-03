Espana agencias

Delegados de CCOO en CaixaBank piden en la sede social de València un mejor clima laboral

València, 3 feb (EFECOM).- Delegados de CCOO en CaixaBank se han concentrado al mediodía de este martes frente a la sede social de la entidad en València, dentro de una convocatoria en oficinas de toda España para reclamar la mejora del clima laboral y para que repercutan los beneficios en la plantilla.

"Llevamos meses intentando que la empresa nos escuche para explicarle el clima laboral que sus directivos están creando, y que empeora cada día; y queremos abrir una mesa de diálogo para negociar medidas que mejoren y evitar que la plantilla esté en situación de colapso y no tenga la presión comercial para cumplir objetivos inalcanzables", ha manifestado a EFE el secretario general de CCOO en CaixaBank Comunidad Valenciana, Anselmo Martínez Jareño.

Denuncian que la plantilla es "la que realmente consigue esos objetivos y resultados" con beneficios, pero "no percibe ningún incremento salarial ni prima por beneficios", una situación que trasladan desde hace tiempo y por la que reclaman más diálogo, medidas laborales y revertir beneficios en la plantilla.

Con las protestas se reivindica la apertura inmediata de una mesa de diálogo que aborde el sistema de retribución variable, una paga de beneficios y medidas reales para mejorar el clima laboral.

Martínez Jareño ha apuntado que este clima va a llevar a la plantilla a más bajas médicas, que ahora están en un 7-8 % en el conjunto del banco, porque la situación "no mejora".

Según ha explicado, los "objetivos inalcanzables" que se fijan son un incremento de la producción del 40 % de un año para otro, y una presión comercial "que no se puede consentir".

La concentración se desarrolla de 12 a 13 horas a las puertas de la sede de Pintor Sorolla, con pancartas que llevan por lema 'Basta ya de exprimir a la plantilla' y banderolas. En la Comunitat Valenciana, CaixaBank cuenta con alrededor de 3.000 empleados. EFECOM

