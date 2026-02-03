Cuenta atrás para Benidorm Fest con Mayo:"'OT' era muy pautado; aquí tengo libertad total"

Espana agencias

Madrid, 3 feb (EFE).- La de Mayo fue una de las participaciones más personales de 'Operación Triunfo 2023' con una marca asociada a lo 'queer' que se ha esforzado en consolidar con su primer disco, 'Mayo Season' (2025), y que llevará ahora a Benidorm Fest 2026 con una actuación en la que lo dará "todo".

"Aunque sean dos concursos musicales, son muy diferentes. Es cierto que gracias a 'OT' no tengo problemas para actuar en directo en un plató, pero allí llegué de sopetón y era una cosa muy pautada; aquí tengo una libertad creativa total", subraya Álvaro Mayo (Sevilla, 2002) en una entrevista con EFE ante su actuación en la quinta edición del festival alicantino.

La suya es la única de las 18 candidaturas que no ha sido confeccionada por el director artístico oficial, Sergio Jaén, sino a través del equipo con el que ha venido colaborando desde su salida de la academia más famosa de la televisión.

"Lo hice por respetar a mi equipo que me ha acompañado desde el principio. Desde que salí de 'OT' he estado muy pendiente de crear mi marca, con pequeños detalles que se repiten en mis 'shows' y sé qué cosas me quedan bien, aunque me consta que los profesionales de RTVE son increíbles", aclara al respecto.

Así pues, la dirección creativa correrá a cargo de Fran Granada, que tiene experiencia en Benidorm Fest (el año pasado fue el responsable de la icónica participación de DeTeresa), así como de los coreógrafos Alberto Parra y Pepe Ondedeu, además del estilismo de Carlota Esti.

"Quiero poder exponer lo que hago actualmente, con mucho 'show' como he venido haciendo en mis conciertos, solo que aquí, al tratarse de una sola canción, lo estamos dando todo", promete el sevillano.

En ese deseo de mostrar quién es como artista decidió escoger 'Tócame', una de las canciones de su reciente primer álbum de estudio, que publicó en septiembre en paralelo con la inscripción y proceso de selección a Benidorm Fest y que se encuentra entre las diez más reproducidas.

"Nació de mí, porque siempre me han gustado Benidorm Fest y Eurovisón y se lo propuse a mi equipo. Ya se había comentado si quería ir el año anterior, pero la decisión se tomó en septiembre. Para entonces llevaba mucho tiempo elaborando el disco como para cambiar de tercio, así que elegí una canción que veía como potencial 'single' y que engloba bien su concepto y la vibra de la música", explica.

Sobre el hecho de que finalmente esta edición haya quedado desvinculada del festival europeo por la negativa de RTVE a participar junto a una delegación israelí tras el genocidio en Gaza, Mayo no se puede mostrar más de acuerdo.

"Me dio pena, pero tampoco estaba muy de acuerdo con los valores que se defendían en Eurovisión, con la situación actual, que es la que es y no se puede negar. Por eso me parece adecuada la decisión de RTVE", indica.

Y aunque con la excepción de Miranda! la suya es la única candidatura respaldada por una gran multinacional, reconoce la importancia que tendría para impulsar su carrera conseguir el premio de 150.000 euros para los autores e intérpretes ganadores.

"Soy un privilegiado por vivir de la música, pero al final soy un artista emergente y no siempre hay suficientes recursos para invertir en tu proyecto. Yo todo lo que he tenido, lo he vuelto a invertir en esto, también en el caso de Benidorm Fest, por lo que me serviría para recuperarme", reconoce.

Se muestra en ese sentido muy feliz con el "buen equilibrio que ha encontrado" desde que inició su carrera, "entre cosas más íntimas y otras más fiesteras", como su colaboración con la italiana Elettra Lamborghini en 'Castigo', amén de por haber podido participar en eventos multitudinarios como The Coca-Cola Music Experience.

"Pero es muy complicado asomar la cabeza en esta industria, porque es muy hermética y por mucho que te esfuerces no siempre hay un resultado directamente proporcional", previene Mayo, que desde hace meses tiene nuevo "material preparado" para seguir sorprendiendo. EFE

(foto)

EFE

