Corberán, sobre el mercado: “Estoy satisfecho por tener más opciones”

Paterna (Valencia), 3 feb (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que el club “ha hecho un buen trabajo en el mercado de invierno” y apuntó que está “satisfecho por tener más opciones”.

“Esa era la idea, aumentar recursos y posibilidades en la plantilla, creo que eso es muy positivo. Nuestro objetivo era reforzar la plantilla manteniendo jugadores y añadiendo perfiles que necesitábamos. La plantilla se ha reforzado, el club ha hecho un buen trabajo sabiendo la complicación que tiene un mercado de invierno”, dijo este martes en una rueda de prensa.

Para Corberán, que respondió a varias preguntas sobre el mercado en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, la parte negativa ha sido la lesión de Mouctar Diakhaby.

“Es un jugador muy importante para el equipo, club y afición, le queríamos mantener con nosotros”, dijo sobre el central franco-guineano se perderá toda la temporada y han tenido que darle de baja para poder inscribir a un tercer fichaje.

“En el momento en que recuperemos a Julen (Agirrezabala) la portería queda cubierta y lo mismo en el lateral derecho con Thierry (Rendall)”, finalizó. EFE

plm/nhp/og