Espana agencias

Corberán, sobre el mercado: “Estoy satisfecho por tener más opciones”

Guardar

Paterna (Valencia), 3 feb (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que el club “ha hecho un buen trabajo en el mercado de invierno” y apuntó que está “satisfecho por tener más opciones”.

“Esa era la idea, aumentar recursos y posibilidades en la plantilla, creo que eso es muy positivo. Nuestro objetivo era reforzar la plantilla manteniendo jugadores y añadiendo perfiles que necesitábamos. La plantilla se ha reforzado, el club ha hecho un buen trabajo sabiendo la complicación que tiene un mercado de invierno”, dijo este martes en una rueda de prensa.

Para Corberán, que respondió a varias preguntas sobre el mercado en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, la parte negativa ha sido la lesión de Mouctar Diakhaby.

“Es un jugador muy importante para el equipo, club y afición, le queríamos mantener con nosotros”, dijo sobre el central franco-guineano se perderá toda la temporada y han tenido que darle de baja para poder inscribir a un tercer fichaje.

“En el momento en que recuperemos a Julen (Agirrezabala) la portería queda cubierta y lo mismo en el lateral derecho con Thierry (Rendall)”, finalizó. EFE

plm/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Piden penas que suman 18 años de cárcel por agredir sexualmente, maltratar y coaccionar a su pareja en Oviedo

La acusación pública reclama una condena ejemplar para un hombre que, según el ministerio fiscal, sometió a su expareja a episodios reiterados de abuso físico, intimidación y humillaciones, hechos que la Justicia evalúa tras el juicio celebrado en Oviedo

Piden penas que suman 18

El World Tour se estrena en los UAE con Reusser, del Movistar, entre las favoritas

Infobae

Confirman 13 años de prisión por abusar durante años de una niña en Níjar (Almería) y mostrarle pornografía

El alto tribunal andaluz mantiene la sentencia contra un varón que agredió repetidamente a una menor en Níjar, desestima el recurso de apelación y ratifica la responsabilidad legal, además de la indemnización y las medidas de inhabilitación impuestas

Confirman 13 años de prisión

Fabio Quartararo opta por no continuar los 'test' de Sepang para estar en Buriram

Infobae

Gamarra critica la "ineficaz" subida del gasto en defensa por parte del Gobierno ante la ausencia de unos Presupuestos

La dirigente del Partido Popular cuestiona la ejecución de los fondos para la seguridad nacional, demanda planificación económica a largo plazo, fórmula transparente y mayor control, subrayando la importancia de acuerdos amplios y reconocimiento profesional para los militares

Gamarra critica la "ineficaz" subida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona