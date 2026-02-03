CNMC multa con 20,5 millones a Repsol, Solred y Campsa por pactar precios de gasolinas

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 20,5 millones de euros a Repsol, Solred y Campsa por poner en práctica en 2022 una política comercial de "estrechamiento de márgenes abusivo" en perjuicio de estaciones de servicio independientes, que son sus competidoras.

En una nota remitida este martes, el organismo explica que durante el periodo sancionado, Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio en toda España, lo que le obligaba, según las normas de la competencia, a ser "especialmente responsable" de no restringirla.

El estrechamiento de márgenes comerciales es una conducta prohibida para las empresas en posición de dominio por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), concreta la CNMC.

En este caso, afectó a la venta de gasóleo "A" a estaciones de servicio rivales, que luego suministran este combustible a clientes profesionales, principalmente a transportistas.

A finales de 2022, la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos tras haber recibido diversas denuncias de asociaciones del sector y, en diciembre de 2023, inició un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado.

De esta forma, el organismo logró acreditar que varias sociedades del Grupo Repsol desplegaron "una estrategia incompatible con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores", es decir, estaciones de servicio independientes o de bajo coste, y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019.

La estrategia consistió, según la CNMC, en elevar de forma generalizada "aguas arriba" el precio de venta mayorista de combustibles a las estaciones de servicio independientes.

Y, al mismo tiempo, en aplicar "aguas abajo" en las gasolineras de la red de Repsol para los clientes profesionales que repostasen gasóleo (GOA) una campaña de descuentos adicionales al descuento de 5 céntimos por litro que la empresa podía establecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno.

Todo ello derivó en una práctica de estrechamiento de márgenes, llevada a cabo entre abril y diciembre de 2022, que coincidió con subidas en el precio de los carburantes por la invasión de Ucrania por Rusia, que afectaron especialmente al gasóleo A, cuyo precio superó por primera vez en España al de la gasolina durante seis meses de 2022.

De esta forma, determinadas estaciones de servicio independientes redujeron drásticamente su volumen de ventas del citado combustible a profesionales, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado.

La conducta es "especialmente grave" porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas y/o corredores estratégicos de transporte por carretera.

Por todo ello, la CNMC ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros, de cuyo pago responderán solidariamente Repsol, Solred y Campsa, y solidariamente, las matrices Repsol Customer Centric y Repsol por infracción "muy grave".

Asimismo, las tres compañías tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción Gasóleo A durante seis meses. EFECOM