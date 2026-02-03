CEAR denuncia la larga espera para lograr asilo en España: 218.731 aguardan una respuesta

Madrid, 3 feb (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que, aunque el número de solicitudes de protección internacional resueltas ha crecido en el último año un 67 %, la cifra de peticiones pendientes solo ha bajado ligeramente y aún 218.731 personas esperan una decisión "clave" para sus vidas.

La ONG ha divulgado este martes su informe 'Más que cifras 2025', un análisis de los datos de protección internacional del año pasado que, si bien reconoce una mejora histórica en el número de resoluciones de peticiones (160.663), el mayor desde que se creó la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992, cuestiona lo que hay detrás este hito.

Según la entidad, se debe principalmente a la "automatización" en las respuestas que reciben ciertas nacionalidades (Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali o Burkina Faso), lo que implica que no siempre se lleva a cabo un examen individualizado y en profundidad de cada solicitud.

CEAR ha mostrado una enorme preocupación por la posibilidad de que muchas personas puedan ver rechazada su petición sin que se estudie exhaustivamente su caso, lo que puede provocar que se devuelva a personas que sufren graves amenazadas a su país de origen.

CEAR ha alertado de que la concesión de asilo en España ha bajado siete puntos respecto a 2024, "dando un giro brusco a la mejoría experimentada el año anterior", cuando esta cifra fue del 18,5 % y España "ya estaba a la cola de la Unión Europea en el reconocimiento del derecho de asilo".

Las resoluciones negativas han aumentado casi un 77 % y representan el 42,5 % del total y también han subido las archivadas, que suponen más del 10 %.

A pesar de que las necesidades de protección a nivel global "no han cesado de aumentar", el número de solicitudes (144.396) descendió un 14 % en España en 2025, lo que la ONG achaca a la externalización de fronteras y a la última reforma del reglamento de extranjería, que penaliza a quienes ven su solicitud de asilo rechazada.

La medida explica el descenso de solicitudes a partir de su entrada en vigor, el pasado 20 de mayo, especialmente de las presentadas por personas de Colombia (-64 %), Perú (-66 %) o Senegal (-57 %).

En este sentido, ven la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes anunciada la semana pasada por el Gobierno como "una oportunidad" para paliar la irregularidad a la que están condenadas miles de personas, "entre ellas muchas que podrían merecer protección internacional".

En 2025 aumentaron significativamente las peticiones de Venezuela (+29 %) y Mali (+50 %) debido a las políticas migratorias del nuevo Gobierno estadounidense y al recrudecimiento del conflicto en el país africano, respectivamente, e irrumpieron entre las diez nacionalidades con más solicitudes la palestina, la somalí y la guineana.

Sobre la situación en Canarias, recalcan que el descenso del 62 % en las llegadas irregulares es fruto de los acuerdos de externalización de fronteras con países como Mauritania, Senegal o Marruecos.

Y subrayan que en el último año se han detectado embarcaciones que partían de más al sur del continente africano, lo que ha hecho que personas de Guinea, "donde se siguen deteriorando los derechos humanos", aparezcan entre las principales nacionalidades de quienes buscan refugio.

De forma paralela, han aumentado las llegadas a Baleares (+24,5 %) , lo que consolida un nuevo recorrido "particularmente peligroso y largo" desde Somalia, de hasta dos años de duración.

Para CEAR, este cambio de rutas es "un aviso para navegantes" ante la implementación del pacto europeo de migración y asilo a partir de junio y "una nueva demostración de que no se pueden poner puertas al mar" porque las personas que tienen que huir de su país buscan "otras alternativas, que casi siempre son más largas, peligrosas y mortales". EFE