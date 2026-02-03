Espana agencias

CCOO exige frente al Ministerio de Transportes más inversión en mantenimiento ferroviario

Guardar

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El sindicato CCOO ha exigido este martes, en una concentración frente al Ministerio de Transportes, que el departamento que dirige Óscar Puente aumente las inversiones en el mantenimiento de la red ferroviaria, tras los accidentes de trenes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, ha subrayado que "hay que darle una vuelta" al mantenimiento de las líneas férreas y ha pedido que los recientes accidentes mortales "marquen un punto de inflexión y sean un antes y un después".

Páez ha dicho, a las puertas del Ministerio, que los accidentes mortales en tren deben servir para conocer "qué no se está haciendo bien" en el sector ferroviario.

Ha añadido que la Administración "debe buscar soluciones para solucionar los retrasos, las incidencias y la falta de puntualidad".

"Los ciudadanos necesitan y se merecen un servicio de tren seguro, fiable y puntual", ha indicado la dirigente sindical.

Con respecto a la huelga del sector al completo, convocada del 9 al 11 de este mes, Sáez ha comentado que siguen esperando que "en estos días" citen a los sindicatos en el Ministerio.

Ha precisado que CCOO ya se ha reunido con las empresas del sector ferroviario para establecer protocolos de seguridad y dialogar sobre las funciones del personal de a bordo en caso de emergencias. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mc LEHM refuerza su servicio de traducción jurada con soluciones integrales para empresas globales

Infobae

Dos de cada tres españoles acudirá igual o más a los restaurantes este año, según Aecoc

Infobae

Temas del día de EFE Economía del martes 3 febrero de 2026 (13:00 horas)

Infobae

El Gobierno aprueba un real decreto sobre la nueva regulación de las bajas médicas para la Guardia Civil

El Gobierno aprueba un real

Adif cifra en dos millones los daños en elementos eléctricos por el apagón y los reclamará

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Andalucía se enfrenta a Bruselas:

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

Palma prohíbe crear nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas: “Los pisos son para vivir”

DEPORTES

Albacete - FC Barcelona, en

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”