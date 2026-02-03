CCOO exige frente al Ministerio de Transportes más inversión en mantenimiento ferroviario

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El sindicato CCOO ha exigido este martes, en una concentración frente al Ministerio de Transportes, que el departamento que dirige Óscar Puente aumente las inversiones en el mantenimiento de la red ferroviaria, tras los accidentes de trenes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, ha subrayado que "hay que darle una vuelta" al mantenimiento de las líneas férreas y ha pedido que los recientes accidentes mortales "marquen un punto de inflexión y sean un antes y un después".

Páez ha dicho, a las puertas del Ministerio, que los accidentes mortales en tren deben servir para conocer "qué no se está haciendo bien" en el sector ferroviario.

Ha añadido que la Administración "debe buscar soluciones para solucionar los retrasos, las incidencias y la falta de puntualidad".

"Los ciudadanos necesitan y se merecen un servicio de tren seguro, fiable y puntual", ha indicado la dirigente sindical.

Con respecto a la huelga del sector al completo, convocada del 9 al 11 de este mes, Sáez ha comentado que siguen esperando que "en estos días" citen a los sindicatos en el Ministerio.

Ha precisado que CCOO ya se ha reunido con las empresas del sector ferroviario para establecer protocolos de seguridad y dialogar sobre las funciones del personal de a bordo en caso de emergencias. EFECOM