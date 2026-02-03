Carlos Clerc (Real Valladolid) quiere demostrar que aún tiene mucho fútbol

Valladolid, 3 feb (EFE).- El jugador del Real Valladolid Carlos Clerc, desde hace varias semanas en periodo de readaptación física, ha logrado formar parte de la plantilla blanquivioleta hasta final de temporada, una oportunidad que quiere aprovechar al máximo para demostrar que "aún" tiene "mucho fútbol".

Clerc sae a qué viene a Valladolid, y por qué le llamaron: "Para sumar en todas las partes donde sea posible, voy a intentar jugar porque mi hábitat natural es el campo pero ayudaré en todo lo que pueda aportando ganas, experiencia, dando lo máximo y haciendo al club un poco mejor", ha explicado este martes en rueda de prensa.

"Tras una época muy difícil, cuando descolgué el teléfono y el que me llamaba era el Real Valladolid cogí el tren y me vine porque es un club histórico. Llego sin miedo, con confianza y humildad para tratar de demostrar mi valía. Las ganas y la ilusión, más la ayuda del club, han permitido que me sintiera muy a gusto y cada vez mejor", ha detallado.

Ya la pasada semana entró en la lista de convocados de Luis García Tevenet, y confía en volver a estar y, si es posible, debutar ante Castellón, ya que puede jugar en el lateral izquierdo, pero también en el derecho, al contar con experiencia en ambas posiciones.

"He ido adquiriendo más intensidad, y vengo a aportar conocimiento táctico, al poder jugar en varias posiciones, y dar matices diferentes. Estoy abierto a cualquier situación, a escuchar y a dar en el campo, pero también a enseñar a valorar lo que se tiene a los más jóvenes, en un momento de tanta frustación", ha advertido. EFE

