Cae un grupo especializado en el robo violento de móviles, ordenadores y tabletas

Sevilla, 3 feb (EFE).- Un grupo criminal especialista en robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales dedicados a la venta de dispositivos tecnológicos ha sido desarticulado en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ha supuesto el encarcelamiento de dos de los líderes de la banda.

Los hechos se remontan al pasado septiembre, cuando cuatro personas participaron en un robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial de la ciudad de Sevilla.

Tres de ellos accedieron al interior del local, mientras que un cuarto permaneció en el exterior para hacer labores de apoyo y huir con un vehículo de alta gama.

Los autores irrumpieron en el establecimiento con el rostro cubierto y herramientas contundentes, con las que amenazaron e intimidaron al personal, al que obligaron a acceder al almacén de donde sustrajeron numerosos efectos de alto valor.

Como consecuencia del robo, los autores se apoderaron de más de 60 dispositivos electrónicos, entre teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, con un valor aproximado de 50.000 euros.

Tras tener conocimiento de los hechos, la investigación se llevó a cabo de manera conjunta por especialistas de Policía Judicial de las Brigadas Provinciales de Sevilla y Madrid de Policía Nacional, junto con el Equipo de Policía Judicial de Illescas de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo.

Esto permitió identificar plenamente a todos los presuntos autores gracias a la coordinación operativa entre ambos cuerpos.

Durante las diligencias practicadas se constató que uno de los implicados se encontraba interno en un centro penitenciario, mientras que los otros autores fueron localizados en la localidad de Méntrida (Toledo), donde se procedió a su detención, uno de ellos además como presunto autor de un delito de lesiones graves con arma de fuego y hurto de un vehículo a motor.

Se autorizaron y practicaron dos entradas y registros domiciliarios, en los que los agentes localizaron e intervinieron diversos efectos relacionados con el robo, entre ellos un vehículo sustraído, herramientas y dispositivos, que fueron intervenidos y puestos a disposición judicial como elementos probatorios.

En uno de los domicilios también se localizó además una plantación de marihuana, ha detallado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El juzgado de guardia, tras recibir a los detenidos, decretó el ingreso en prisión de dos de los líderes del grupo criminal. EFE

