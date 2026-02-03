Espana agencias

Bernabé: la escenificación de Feijóo en el Congreso le invalida para aspirar a gobernar

València, 3 feb (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que la "escenificación" de ayer del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación de la dana en el Congreso "le invalida para aspirar a ser presidente del país".

Bernabé, en declaraciones a los periodistas este martes en València, ha calificado al líder de los populares como el "padre de todas las mentiras" y ha lamentado su relato de "confrontación y de enfangar un drama tan terrible" como fue la dana, con 230 víctimas mortales.

"Habló de otros temas, del terrorismo de ETA, de cualquiera que pasaba por allí, menos hablar de lo que debía hablar", ha recriminado.

La delegada del Gobierno ha criticado al líder popular que insista en "defender lo indefendible" respecto a la gestión de la tragedia por parte del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y de "darle un aforamiento".

"Entiendo que cuando el señor Feijóo se sienta a la mesa en el Partido Popular, con los barones del partido, es el que menos manda" y hace "lo que le dicen", como defender a "capa y espalda" a Mazón.

A su juicio, "esto deteriora mucho la política y también el valor del Partido Popular como un partido de Estado y de Gobierno. Y desde luego invalida sin duda alguna al señor Feijóo como aspirante a gobernar este país".

"La nefasta gestión del Partido Popular y del Gobierno de la Generalitat Valenciana en la dana requiere un mínimo de dignidad por aquellos que han sostenido mentiras, que han inventado, que han falseado y que han creado bulos", ha afirmado. EFE

