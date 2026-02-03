Espana agencias

Benzema deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal en medio de la polémica con Ronaldo

Madrid, 3 feb (EFE).- Karim Benzema jugará hasta 2027 en el Al-Hilal, después de que su anterior club saudí, el Al-Ittihad, anunciase anoche en su página de X "la decisión de rescindir el contrato" con el futbolista francés, con el que estaba en conflicto por la renovación de su contrato.

lUn fichaje "para que represente al primer equipo de fútbol durante un año y medio como traspaso gratuito", publicó este martes el Al-Hilal, actual líder de la liga saudí y que entrena el italiano Simone Inzaghi, al anunciar en su página web la incorporación del delantero francés.

Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandona el Al-Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que ha marcado 54 goles y ha dado 17 asistencias. Ganó el título de liga y la Copa la temporada pasada.

No es el único exjugador del Real Madrid que está teniendo problemas con su contrato. El que fuera su compañero de equipo en el club blanco, Cristiano Ronaldo, que milita en el Al-Nassr, se negó ayer a jugar contra el Al-Riyadh por estar "descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí" del club, según publicó el domingo el diario portugués 'A Bola', “especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal.

El astro luso, según la misma fuente, pretende denunciar que otros clubes de titularidad del FIP saudí, como el Al Hilal, por recibir un mejor trato a nivel de financiación y política de fichajes.

El partido contra del Al-Nassr contra el Al-Riyadh consiguió la victoria sin Ronaldo y ocupa la primera posición de la tabla, con un partido más que el Al-Hilal, segundo clasificado con los mismos puntos (46). El próximo partido, previsto para el 6 de febrero, enfrentará al Al-Nassr y al Al-Ittihad, vigente campeón de la Saudi Pro League. EFE

