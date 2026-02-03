Espana agencias

Bares del Carlos Belmonte, preparados para recibir a los seguidores del Albacete-Barcelona

Albacete, 3 feb (EFE).- La disputa del Albacete-Barcelona, encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey, beneficiará a los bares y restaurantes adyacentes al estadio Carlos Belmonte, que ya están preparados para recibir a las miles de personas que se prevé que acudan a disfrutar de una jornada festiva durante toda la tarde.

Tras la repercusión económica del choque de octavos de final frente al Real Madrid, muchos establecimientos han hecho previsiones similares y esperan vender el doble de cantidad que un día normal de fútbol.

Ramiro Jiménez, propietario del Bar Cheers, ha señalado que calcula que se consumirán "cerca de 800 litros" de bebidas en las horas previas al histórico duelo que medirá a un equipo de Segunda división con uno de los mejores conjuntos del mundo.

También Francisco Quintanilla, uno de los responsables de la cafetería CAP, ubicada junto al campo castellanomanchego, ha afirmado que "todas las previas son buenas", pero ha admitido que "lo que mueven Madrid y Barcelona no lo hacen otros equipos".

"Este año nos han tocado los dos", ha recordado el hostelero, quien ha confiado en que la racha continúe y en que el siguiente sea el Atlético de Madrid. EFE

